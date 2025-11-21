DEMI LOVATO – esce oggi “It’s Not That Deep (A Little Bit Extra Version)”

Esce oggi “It’s Not That Deep (A Little Bit Extra Version)”, la nuova versione deluxe del nuovo album di Demi Lovato, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Questa versione include tre tracce inedite, “Joshua Tree”, “Let You Go (Live)” e “Ghost (Piano Demo)”, che arricchiscono il progetto con nuovi contenuti e reinterpretazioni speciali. Demi Lovato ha annunciato via social questa nuova versione, dicendo che voleva dare ai fan “qualcosa in più” dopo aver visto tutto l’amore e l’entusiasmo suscitato dall’album.

Nel nuovo progetto discografico “It’s Not That Deep”, interamente prodotto da Zhone, Demi Lovato rivisita i suoni dance-pop presenti in alcune delle sue hit passate e conferisce loro una nuova energia, celebrando la piena ripresa di controllo su se stessa ma lasciando al contempo andare tutte le inibizioni. Il titolo dell’opera evoca quello che per l’artista è diventato un mantra e le ha permesso di tornare al fascino spensierato che ha caratterizzato gli inizi della sua carriera, ritrovando gioia nei piaceri della vita. Anticipato da tre singoli, l’elettro-pop elegante e sexy “Fast”, il feroce e contagioso inno pop “Here All Night” e l’irresistibile e già amato dai fan “Kiss”, il progetto segna l’era dance-pop di Demi Lovato, un nuovo capitolo che celebra in maniera autentica la vita, la libertà e il divertimento.

Parlando del progetto, Demi Lovato ha dichiarato: «Questo album rappresenta per me un capitolo emozionante, pieno di gioia, libertà e leggerezza. Creare questo album è stata la cosa più divertente che abbia mai fatto in studio. Zhone è un collaboratore incredibile ed è stato semplicissimo lavorare insieme per creare un album genuinamente divertente e celebrativo, fedele al punto in cui mi trovo ora. It’s Not That Deep parla di liberarsi dalle inibizioni e di far emergere l’energia spensierata che vive in tutti noi e ci fa venire voglia di ballare tutta la notte. Sono così emozionata che finalmente balliate tutti con me».

Demi Lovato (8 dischi di platino e 5 d’oro in Italia) è musicista, attrice, attivista e autrice bestseller del New York Times, due volte nominata ai GRAMMY e vincitrice di numerosi premi. Con 50 miliardi di stream in tutto il mondo e un’audience digitale di circa 300 milioni di persone, Demi ha affascinato il pubblico con la sua potente voce e la sua illustre capacità di scrittura. Ha pubblicato otto album in studio, tutti debuttati nella Top 10 della Billboard 200, e quattro dei quali vantano oltre un miliardo di stream su Spotify.

Il suo album precedente, HOLY FVCK (2022) è stato definito “il migliore che abbiamo sentito da Lovato fino a oggi” (Variety) ed è stato descritto come “un album infuocato, pieno di passione, riflessione profonda e un pizzico della buona, vecchia rabbia” (Vogue). HOLY FVCK ha debuttato al primo posto in diverse classifiche Billboard, tra cui la Top Rock & Alternative Albums, la Top Rock Albums e la Top Alternative Albums. L’album ha anche segnato l’ottavo debutto consecutivo nella Top 10 della Billboard 200 per Demi ed è entrato nella Top 5 della classifica delle vendite di album.

“IT’S NOT THAT DEEP (A Little Bit Extra Version)” TRACKLIST

Fast Here All Night Frequency Let You Go Sorry to Myself Little Bit Say It In My Head Kiss Before I Knew You Ghost Joshua Tree Let You Go (Live) Ghost (Piano Demo)

Per ascoltare “It’s Not That Deep (A Little Bit Extra Version)”: https://island.lnk.to/DemiLovato