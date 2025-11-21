Noemi, le foto del concerto a Venaria

Noemi torna sul palco di Venaria il 19 novembre 2025 e il concerto segna un nuovo capitolo nel percorso live della cantante romana. L’artista si esibisce di fronte a un pubblico eterogeneo che conosce bene la sua carriera e segue con attenzione ogni evoluzione musicale.

La scaletta ripercorre alcuni dei brani più noti, accompagnati da una selezione dei pezzi più recenti del suo repertorio. Noemi propone arrangiamenti che valorizzano la sua vocalità riconoscibile e la capacità di interpretazione. Ogni canzone rivela la ricerca artistica che contraddistingue la sua produzione, con una presenza scenica costruita nel tempo attraverso esperienze televisive e concerti nei teatri e nei club italiani.

Scopri le foto del concerto di Noemi a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Franco Rodi