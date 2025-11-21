ROSE VILLAIN – torna con “radio vega (after dark)” con Annalisa, Salmo e Gaia

Dopo l’esclusiva listening experience al Barclays Center della sua Gotham, e aver rivelato la tracklist e gli ospiti con un imponente graffito comparso per le strade di New York (433 Graham Av a Brooklyn), Rose Villain pubblica oggi “radio vega (after dark)” (https://wmi.lnk.to/radiovega_ad; Warner Records/Warner Music Italy).

Fuori ora ovunque la speciale repack che celebra la trilogia, iniziata con “Radio Gotham”, proseguita con “RADIO SAKURA”, fino ad arrivare a “radio vega”. Un atto che unisce i frammenti delle sue tre anime in un unico universo sonoro: rabbia e malinconia, luce e oscurità, amore e distruzione.

Con “radio vega (after dark)”, Rose Villain trasforma i tre atti del suo universo musicale in un racconto completo, più intimo e personale, dove ogni capitolo dialoga con l’altro fino a dissolversi in un’unica, potente frequenza emotiva. È la conclusione di un viaggio, ma anche il battito che annuncia un nuovo inizio.

Ad accompagnarla in questo capitolo conclusivo ci saranno colleghi e amici del calibro di: Annalisa, Salmo e Gaia.

Di seguito la tracklist di “radio vega (after dark)”:

1. “il bacio del serpente” feat. Guè

2. “bollicine”

3. “sbalzi d’amore” feat. Annalisa

4. “millionaire”

5. “no vabbè” feat. Lazza

6. “ancora” feat. Geolier

7. “musica per dimenticare”

8. “patrick bateman”

9. “lacrimogeni” feat. chiello

10. “fuorilegge”

11. “bop” feat. Fabri Fibra

12. “smith & wesson”

13. “victoria’s secret” feat. Tony Effe

14. “tu sai”

15. “paralisi del sonno” feat. Salmo

16. “wtf”

17. “l’amore è un serial killer”

18. “il tuo male è il mio male” feat. Gaia

Ad anticipare questo progetto il singolo “bollicine” (https://wmi.lnk.to/bollicine_) presentato in anteprima durante la prima tappa del tour: un brano sospeso tra fragilità e resistenza, dove la solitudine si dissolve in un’atmosfera eterea e malinconica. Il videoclip ufficiale, girato interamente in stile VHS, trasforma Bollicine in un’esperienza visiva e sensoriale, un sogno rétro in cui la dolcezza e il buio convivono, come luci di una città che non dorme mai.

Rose Villain è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano. Cantante, autrice e imprenditrice, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi tre album di successo, “Radio Gotham” (disco di platino), “RADIO SAKURA” (doppio disco di platino), radio vega (disco d’oro) e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano. Nel 2025 ha dato vita al grande live show del “Radio Trilogy Tour”, culminato nel debutto all’Unipol Arena di Assago: uno spettacolo senza precedenti, curato nei minimi dettagli tra scenografie immersive, coreografie e momenti di grande intensità emotiva, trasformando il live in un’esperienza internazionale che la proietta direttamente nell’Olimpo della musica pop italiana. Durante lo show ha presentato in anteprima “Bollicine”, il singolo poi pubblicato come apripista di “radio vega (after dark”).