TATE MCRAE – è uscito oggi “SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)”, la versione deluxe del suo terzo album

È uscito oggi, venerdì 21 novembre, “So Close To What??? (deluxe)” (RCA Records / Sony Music), la versione deluxe dell’album “So Close To What” della pop star multi-platino TATE MCRAE (LINK).

L’album contiene nuovi brani, tra cui il nuovo singolo “NOBODY’S GIRL”, in radio dal 5 dicembre, e “TIT FOR TAT”, che ha riscosso un enorme successo, debuttando al #3 della classifica Billboard HOT 100 e diventando così il terzo brano di Tate a entrare in Top 10.

Il suo terzo album “So Close To What”, uscito a febbraio, ha debuttato al #1 nella Billboard 200 statunitense ed è stato certificato platino dalla RIAA. L’album è stato scritto e prodotto con gli hitmaker Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen, Julia Michaels e molti altri, e include le hit “Revolving door” e “It’s ok I’m ok”, che hanno conquistato entrambe la #1 della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs.

Di recente, Tate McRae ha ottenuto la sua prima nomination ai GRAMMY Awards, nella categoria “Best Dance Pop Recording” con il brano “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”.

Inoltre, questo mese Tate ha concluso il suo tour mondiale “Miss Possessive Arena Tour”, con una terza e finale data al Kia Forum di Los Angeles. Con oltre 80 show e un milione di biglietti venduti, il tour ha attraversato America Latina, Europa, Regno Unito e Nord America, arrivando anche in Italia con un’unica data a giugno all’Unipol Arena di Bologna. Il tour ha ottenuto grande successo anche da parte della critica, con Rolling Stone che lo ha definito come “uno spettacolo travolgente, un’esplosione di energia e di scintillante estetica pop”, mentre il New York Times ha sottolineato come “la danza, da sempre parte integrante dell’identità artistica di McRae, sia stata valorizzata in modo straordinario”.