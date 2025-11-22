Gallery
Mumford & Sons, le foto del concerto a Milano
I Mumford & Sons tornano a Milano con il “Rushmere Tour” e riporta il folk rock britannico sul palco dell’Unipol Forum in una versione ormai matura e pienamente consapevole del proprio percorso.
Il live di Assago si inserisce nelle tre date italiane del tour 2025, che vedono il gruppo passare per Verona, Bologna e infine Milano, all’interno di una lunga serie di concerti nelle principali arene europee. È un ritorno che arriva a dieci anni dal concerto all’Arena di Verona e a sei anni dall’ultimo passaggio nel Paese, con una fanbase che nel frattempo continua a crescere e a spostarsi con la band tra club e grandi palchi.
Scopri le foto del concerto dei Mumford & Sons a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Mairo Cinquetti
