E’ morta Ornella Vanoni

La cantante Ornella Vanoni, voce storica della musica italiana, è morta oggi all’età di 91 anni a causa di un malore nella sua casa a Milano.

Ornella Vanoni: un’icona della musica italiana che ha segnato cinque decenni

Nata nel 1934 a Milano in una famiglia benestante, Ornella Vanoni ha attraversato un percorso artistico e umano intenso, lasciando un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. Figlia di un industriale farmaceutico, ha vissuto l’infanzia negli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale, un periodo che ha segnato profondamente la sua vita e la sua sensibilità artistica.

Nel privato, Ornella ha vissuto intense relazioni, tra cui quella travagliata con Strehler, il matrimonio non felicissimo con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi e l’amore platonico per il fumettista Hugo Pratt. Ha raccontato anche momenti di fragilità, come l’uso di cocaina e tradimenti, a testimonianza di un percorso umano complesso e autentico. Ha mantenuto uno spirito indipendente e una forte personalità, che l’hanno portata a fare scelte spesso controcorrente, come il coraggioso servizio fotografico per Playboy nel 1978.

Ornella Vanoni ha continuato a essere un punto di riferimento nella musica italiana fino agli anni 2000, con album e tournée di grande successo, e ha mantenuto una presenza costante nei media, ospite fissa di programmi come “Che tempo che fa”. Il suo ultimo album “Unica” conferma la sua capacità di rinnovarsi e restare al passo con i tempi, collaborando con artisti emergenti come Colapesce e Dimartino. La sua voce e la sua arte restano un patrimonio inestimabile della cultura musicale italiana, un simbolo di talento, resilienza e stile inconfondibile.

Foto di copertina di Youflavio/creative commons