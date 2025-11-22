Phil Campbell and the Bastard Sons, le foto del concerto al Live club

Il 20 novembre 2025 al Live Club di Trezzo sull’Adda, Phil Campbell and the Bastard Sons tornano a suonare in Italia per celebrare il cinquantesimo anniversario dei Motörhead, la leggendaria band di cui Phil Campbell è stato chitarrista per oltre quarant’anni. Il concerto si distingue come un momento in cui il rock’n’roll viene onorato nella sua forma più autentica, con una scaletta che include molti dei brani più rappresentativi della storica band guidata da Lemmy Kilmister.

Il cantante Julian Jenkins, entrato recentemente nel gruppo, si dedica con impegno a trasmettere la carica necessaria per mantenere il pubblico coinvolto e partecipe. Sul palco, il rapporto tra gli musicisti e gli spettatori è palpabile: ogni nota diventa un ponte che unisce la band e i fan in un’appassionata esperienza condivisa. Il concerto dura circa un’ora e mezza, in cui il rock si manifesta nella sua forma più pura, capace di evocare sia ricordi che una forte presenza emotiva.

Scopri le foto del concerto di Phil Campbell and the Bastard Sons a Live Club, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Francesco Guerrini