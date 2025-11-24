AIRBOURNE – il nuovo singolo natalizio “Christmas Bonus”

Gli Airbourne sono tornati qualche mese fa con “GUTSY“, il primo nuovo brano dopo oltre sei anni… ma c’è di più!



A meno di 40 giorni dal Natale, la band ha deciso di fare un regalo inaspettato e sensazionale ai fan — che siano stati buoni o cattivi quest’anno: arriva infatti “Christmas Bonus“, il nuovo singolo a tema. Ascoltalo QUI.

Il brano non solo sfoggia un assolo di chitarra perfetto per scatenarsi, ma include anche riferimenti al primo film della saga Die Hard, probabilmente il film natalizio più esplosivo di sempre.

“Yippee-ki-yay… Merry Christmas!”

Joel O’Keeffe, frontman degli Airbourne, racconta:

“Il Natale è il momento perfetto per il rock ’n’ roll! Ricordo che da piccolo non amavo i canti natalizi, li trovavo noiosi. Volevo solo ascoltare gli AC/DC e i Black Sabbath. Poi è arrivato quel disco degli AC/DC, The Razors Edge, con il brano ‘Mistress For Christmas’. Non avevo idea di cosa significasse, ma è stata quella la canzone che ho ascoltato per tutto il Natale di quell’anno. Penso che il Natale sia il momento migliore per scatenarsi con del sano rock, tutti pronti a fare headbanging davanti all’albero!”