Elisa, le foto del concerto a Bologna

Il concerto di Elisa all’Unipol Arena di Bologna il 22 novembre 2025 si presenta come un’esperienza musicale che mette al centro la voce e la versatilità della cantautrice. La scaletta spazia tra i suoi brani più noti e gli arrangiamenti rinnovati che valorizzano tanto la potenza vocale quanto l’intimità espressiva, con una dinamica che alterna momenti acustici a pezzi più energici, mantenendo un contatto diretto e coinvolgente con il pubblico.

Sul palco, Elisa si muove tra spazi sonori sofisticati, con passaggi elettronici, orchestrali e ritmici calibrati per adattarsi all’ambiente del palazzetto, offrendo una performance che riesce a toccare vari generi, dal pop all’elettronica, fino al rock e al dance, senza perdere coerenza. La sua interpretazione è attenta a trasmettere una dimensione umana e autoriale, facendo emergere il percorso artistico che ha caratterizzato la sua carriera lunga e ricca di successi.

Scopri le foto del concerto di Elisa a Bologna, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Giulia Mazzoni