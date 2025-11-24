Musica e gaming: i videogiochi diventano palchi dei concerti virtuali

C’era una volta la musica che si faceva con il sudore, la polvere e le luci dei riflettori. Oggi, a quanto pare, si fa con i pixel. Non c’è più il pogo in prima fila, non c’è più la birra calda, non c’è più la voce che ti si spacca a forza di urlare. C’è un avatar, una “skin” da sbloccare, un mondo virtuale che sembra infinite volte più grande del palco di San Siro. Musica e gaming si fondono.

Nel 2020, Travis Scott non ha suonato in uno stadio. Ha fatto un concerto dentro Fortnite. Un gigante digitale, una sorta di dio che camminava tra le mappe del gioco, lanciando i giocatori in orbita a ritmo di musica. Quindici minuti, 12,3 milioni di persone connesse contemporaneamente. Non era un concerto, era un’epifania. E ha cambiato per sempre la musica. Subito dopo, la band K-pop BTS e il rapper Eminem hanno replicato l’esperienza, dimostrando che non si trattava di un evento isolato, ma di una tendenza irreversibile.

eminem fortnite

Non è un concerto, è un’esperienza

La differenza è sottile, ma fondamentale. In un concerto tradizionale, tu sei spettatore. Sei parte della folla, ma l’azione è sul palco, e tu guardi da lontano. In un concerto virtuale, sei parte della performance. Tu corri accanto al rapper, tu voli sulle note di una canzone. Non sei più un fan, ma un coprotagonista. L’esperienza è fatta su misura per una generazione che non si limita a guardare, ma vuole interagire, manipolare, sbloccare. È la logica dei videogiochi applicata alla musica: la canzone non è solo da ascoltare, è un livello da superare, una missione da completare.

Lil Nas X, Zara Larsson e i Twenty One Pilots hanno seguito a ruota, trasformando Roblox in una specie di festival musicale infinito, dove ogni evento è un’occasione per vendere merchandising digitale e costruire una comunità. Il business non è più vendere un biglietto, ma una “skin” esclusiva a 15 euro, che milioni di persone possono comprare senza limiti di capienza. Le vendite di articoli virtuali negli eventi di Travis Scott, ad esempio, hanno fruttato milioni di dollari.

Coerenza e rilancio nel metaverso: Il caso Daft Punk

L’ultima conferma di questa rivoluzione arriva dai Daft Punk. La loro presenza in Fortnite con la Daft Punk Experience non è solo un’operazione di marketing, ma un ulteriore tappa nell’evoluzione dell’intrattenimento globale. La loro storia è da sempre legata all’idea di fusione tra uomo e macchina e alla sperimentazione tecnologica, rendendo il loro ingresso nel metaverso perfettamente coerente con la loro estetica.

La Daft Punk Experience dimostra che la musica non viene solo riprodotta, ma manipolata e vissuta in spazi interattivi. Si ricrea l’iconica data dell’Alive Tour, portando e riportando sul gioco Millennials e Gen X, e facendo conoscere alle nuove generazioni di utenti di Fortnite l’iconico duo francese. Questo non solo mantiene viva la musica del passato, ma la proietta in un nuovo ecosistema.

Il lato oscuro dei pixel

Tutto bellissimo, tutto futuristico. Ma a voler guardare bene, c’è un’ombra che si allunga. La musica, così, rischia di perdere la sua anima più profonda. Quel contatto umano, quel sudore, quel pogo che ti faceva sentire parte di una cosa più grande di te. In un mondo di avatar, la performance rischia di diventare una gigantesca operazione di marketing, una pubblicità lunga un’ora. Questo fenomeno di automazione non è una novità nel mondo della musica, dove le nuove tecnologie stanno già cambiando il ruolo dei DJ(leggi qui).

Questa non è una novità. Il rock, fin dalle sue origini, ha lottato contro la mercificazione. Ma qui si raggiunge un nuovo livello: i concerti virtuali non sono solo un accordo commerciale tra artisti e compagnie tech, ma un’esperienza che ti vende non solo la canzone, ma anche il vestito digitale per ascoltarla.

La musica nel metaverso: è ancora un’arte?

Tutto questo ci porta a una domanda più grande. La musica è destinata a rimanere un’esperienza fisica e comunitaria, fatta di birre e abbracci, oppure siamo pronti a viverla in un mondo senza corpi, solo con avatar e cuffie? La risposta è, come spesso accade, nel mezzo. La Generazione Z non lascerà mai il festival estivo, ma non si priverà nemmeno di entrare, joystick alla mano, in un concerto di quindici minuti che sembra un trip psichedelico. Perché la musica, in fondo, ha sempre cercato nuovi palchi. Che siano stadi, club fumosi o universi fatti di pixel.

L’importante è che continui a suonare.

Paolo Pala