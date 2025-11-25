Annalisa, le foto del concerto a Roma

Il concerto di Annalisa a Roma, tenutosi il 22 novembre 2025 al Palazzo dello Sport, offre un’esperienza musicale che unisce un’organizzazione scenica raffinata a una presenza artistica solida e coerente. Lo spettacolo si apre senza effetti elettronici o movimenti di scena frenetici, con l’artista che entra sul palco sola, dando inizio a una performance che mette al centro la sua voce e la sua interpretazione. Annalisa interpreta un brano simbolico, “La musica è finita”, con una dedica a Ornella Vanoni, anticipando un contrasto tra momenti di sobrietà e sequenze di grande impatto visivo e sonoro.

La scaletta del concerto include circa trentaquattro brani, un repertorio che alterna i pezzi più recenti tratti dall’album “Ma io sono fuoco” con alcune delle canzoni che hanno segnato la sua carriera. Il percorso musicale è costruito come un crescendo emotivo, supportato da coreografie curate e scenografie dinamiche che integrano giochi di luci, laser, fumo e fuochi scenici, creando un ambiente che avvolge l’intero pubblico. Annalisa usa pedane mobili per movimentare la performance e mantenere alta l’attenzione dello spettatore.

Scopri le foto del concerto di Annalisa a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Lorenzo Sbarzella