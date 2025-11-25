Comunicati stampa
MACHINE HEAD – una data a Milano ad aprile
A 4 anni dall’ultima apparizione in Italia, i MACHINE HEAD torneranno nel nostro Paese nel 2026. La band annuncia infatti oggi le date del nuovo tour europeo che li vedrà in concerto anche da noi.
An Evening with MACHINE HEAD si terrà all’Alcatraz di Milano il 22 aprile 2026 e sarà una lunga serata completamente dedicata ai grandi successi della band guidata da Robb Flynn.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita dal sito dell’artista da questo momento;
– vendita generale su Vivaticket a questo indirizzo dalle ore 10:00 del 27 novembre.
Dettagli
An Evening with MACHINE HEAD
22 aprile 2026 – Milano, Alcatraz
