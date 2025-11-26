Comunicati stampa
EUROPE – quattro date in Italia a luglio 2026
Amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e rock internazionale, gli EUROPE torneranno nuovamente in Italia nel corso dell’estate 2026 per quattro concerti.
Le date si terranno il 7 luglio al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), l’8 luglio al Brescia Summer Music (presso l’Arena Campo Marte), il 10 luglio a Forte dei Marmi (nell’ambito di Villa Bertelli Live) e l’11 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank (in Piazza Castello).
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle ore 11:00 del 26 novembre.
Dettagli
EUROPE
- 07 luglio 2026 – Rock In Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
- 08 luglio 2026 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte
- 10 luglio 2026 – Forte dei Marmi, Villa Bertelli Live
- 11 luglio 2026 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello
Continue Reading
Comunicati stampa1 minuto ago
LAURA PAUSINI – le nuove date del “Io Canto World Tour”
Comunicati stampa6 minuti ago
EUROPE – quattro date in Italia a luglio 2026
Comunicati stampa11 ore ago
AMYL AND THE SNIFFERS – una data in Italia il prossimo agosto
Comunicati stampa11 ore ago
MACHINE HEAD – una data a Milano ad aprile
Comunicati stampa11 ore ago
ROYEL OTIS – il 3 dicembre al Fabrique di Milano
Editoriali8 mesi ago
Soldi – Chi sono i cantanti più ricchi al mondo?
Comunicati stampa6 mesi ago
IMAGINE DRAGONS – a Padova il 18 e 19 giugno [tutte le info utili]
Editoriali8 mesi ago
Gus G. – L’intervista esclusiva: quando la chitarra parla all’anima
Comunicati stampa6 mesi ago
VASCO LIVE 2026 – dieci nuove date il prossimo anno
Editoriali8 mesi ago