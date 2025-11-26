Connect with us

Comunicati stampa

EUROPE – quattro date in Italia a luglio 2026

Published

6 minuti ago

on

Amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e rock internazionale, gli EUROPE torneranno nuovamente in Italia nel corso dell’estate 2026 per quattro concerti.

Le date si terranno il 7 luglio al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), l’8 luglio al Brescia Summer Music (presso l’Arena Campo Marte), il 10 luglio a Forte dei Marmi (nell’ambito di Villa Bertelli Live) e l’11 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank (in Piazza Castello).

I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle ore 11:00 del 26 novembre.

Dettagli
EUROPE

  • 07 luglio 2026 – Rock In Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
  • 08 luglio 2026 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte
  • 10 luglio 2026 – Forte dei Marmi, Villa Bertelli Live
  • 11 luglio 2026 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello
Related Topics:
Continue Reading