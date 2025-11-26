LAURA PAUSINI – le nuove date del “Io Canto World Tour”

L’attesissimo live IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, la sua undicesima tournée mondiale, farà tappa anche al Pala Unical di Mantova l’1 ottobre 2026, e in due nuovi stadi: Lignano Sabbiadoro e Pescara, rispettivamente il 2 giugno e il 26 giugno 2027.

Svelata anche la data dello show di Londra, che ospiterà l’Artista italiana più premiata al mondo il prossimo 28 ottobre 2027, sul prestigioso palco della Royal Albert Hall.

Il debutto di questa nuova grande maratona dal vivo è previsto a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

Un calendario ricchissimo appunto, che rispecchia la caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, IO CANTO 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy; la versione spagnola, YO CANTO 2, conterrà brani di soli autori latini.

La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Recentemente ha ricevuto un Billboard Icon Award e un Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.



Ha collaborato con molti dei più grandi artisti internazionali del nostro tempo, come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles

Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion, e Michael Jackson.Tra le più recenti collaborazioni un’esibizione live estemporanea con Alanis Morissette e un brano in duetto con Robbie Williams, primo inno ufficiale di FIFA, presentato durante la finale dei Mondiali per Club a New York, che rappresenterà anche la Coppa del Mondo 2026.

Laura Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.

Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.

IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 è organizzato e prodotto da Friends&Partners.

I biglietti per le date di Mantova (1 ottobre 2026), Lignano Sabbiadoro (2 giugno 2027) e Pescara (26 giugno 2027) saranno in vendita dalle ore 11:00 di giovedì 27 novembre 2025.

I biglietti per la data alla Royal Albert Hall di Londra (28 ottobre 2027) saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 28 novembre 2025.

Per gli iscritti al Laura Pausini Official Fanclub (Laura4u) è prevista per tutte le date una speciale presale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 26 novembre 2025.

LE DATE

SPAIN + LATAM LEG

27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ

2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI

4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA

6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA

10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA

12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1

22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI

29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA

7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO

14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO

16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER

21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER

23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE

28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER

30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM

6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL DATA ZERO (NUOVA DATA)



4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL (NUOVA DATA)

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO (NUOVA DATA)

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

28 OTTOBRE 2027 – LONDRA @ THE ROYAL ALBERT HALL (NUOVA DATA)

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME