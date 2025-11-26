Gallery
Marco Masini, le foto del concerto a Bari
Il 25 novembre 2025 Marco Masini si è esibito al Teatro Team di Bari nel contesto del suo tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, un progetto che celebra i 35 anni della sua carriera. Il concerto propone un repertorio che attraversa l’intera produzione artistica di Masini, dal passato fino alle sue ultime composizioni, offrendo al pubblico un’esperienza musicale che concentra presente, passato e futuro in un unico momento condiviso sul palco.
Durante la serata a Bari, Masini ripercorre i brani che l’hanno reso noto a partire dagli anni ’90 fino ai pezzi più recenti, compresi quelli estratti dall’ultimo album “10 Amori”. Il concerto si svolge come un vero viaggio attraverso la musica che ha segnato diverse generazioni, restituendo una narrazione senza fronzoli ma centrata sull’essenzialità e lo spessore dei contenuti musicali.
Foto di Federica Signorile
Foto di Federica Signorile