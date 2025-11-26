Rkomi, le foto del concerto a Torino

Il 25 novembre 2025, Rkomi si esibisce al Teatro Colosseo di Torino nell’ambito del suo tour “Mirko nei teatri”, che porta l’artista a proporre la sua musica in contesti teatrali intimi e acusticamente ricchi. Questo tour segna un passaggio significativo nella carriera di Rkomi, che si presenta senza fronzoli, concentrandosi sulla narrazione personale e sull’evoluzione musicale. La scelta del teatro sottolinea la volontà di abbandonare la dimensione dei grandi palchi per un confronto diretto con il pubblico in ambienti raccolti.

L’artista si muove lungo un percorso che ripercorre i momenti chiave del suo repertorio, partendo dalle sue prime produzioni, come “Milano Bachata”, “Ossigeno” e “Vuoi una mano”, fino a includere i brani più recenti dell’album “Decrescendo”. La scaletta rispecchia un equilibrio tra passato e presente, offrendo una lettura coerente del suo cammino artistico, dove la musica diventa veicolo di introspezione e racconto.

Foto di Omar Lanzetti