Anna, le foto del concerto a Bologna

Anna Pepe sale sul palco dell’Unipol Arena a Casalecchio di Reno il 26 novembre 2025 per la data bolognese del Vera Baddie Tour 2025. La rapper classe 2003, nota semplicemente come Anna, apre con “TT Le Girlz” e protrae lo show attraverso una scaletta che include hit come “Gasolina”, “Bikini”, “Soldi arrotolati” e “Drippin’ in Milano”.

Durante “Petit Fou Fou” l’aria si fa irrespirabile per uno spray al peperoncino spruzzato in platea, e Anna dal palco nota l’anomalia. Lo show si interrompe per 15-20 minuti, con stop and go successivi mentre il pubblico tossisce e personale medico assiste sul posto. L’esibizione riprende dopo l’aerazione della venue e termina intorno alle 23 senza feriti gravi.

Scopri le foto del concerto di Anna a Bologna, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Valerio Gioviani