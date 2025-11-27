Tiësto, bentornato alla trance! Ecco il video del suo dj set epocale

Ci sono annunci che si perdono nel rumore bianco del mainstream, e poi c’è la scossa tellurica, il lampo di un’epifania attesa da anni. Tijs Michiel Verwest, il padrino della trance, l’olandese volante, Tiesto, ha riacceso i motori della sua nave ammiraglia, puntando la prua non verso nuovi lidi inesplorati, ma verso la sua stessa, gloriosa Origine.

Per chi, come me, ha vissuto quegli anni come un battesimo—tra le scosse emotive di ‘Traffic’, l’architettura sonora di ‘Adagio for Strings’ e la visione sacra del DVD ‘Elements of Life’—questo non è un semplice trend. È il suono di un cerchio che si chiude. Tiësto è la colonna sonora della mia iniziazione.

tiesto full dj set

La tabula rasa digitale e l’invocazione

Ebbene, l’imprenditore brillante, il navigatore astuto che ha saputo trasformare l’arte in un brand planetario da miliardi di stream, ha compiuto il gesto più radicale che si potesse immaginare. Un auto-sacrificio digitale: la tabula rasa dei suoi social, il silenzio rotto solo da un enigmatico conto alla rovescia. Non si trattava di promozione, ma di un atto mistico.

Quando l’attesa si è sciolta, è riemerso il fantasma di un logo, quello di ‘Live At Innercity – Amsterdam RAI’ del 1999. Un battito cardiaco che risuona dal passato, un faro che indica la strada.

La nuova traccia, ‘Bring Me To Life’ con la voce eterea di FORS, è la risposta a quella preghiera collettiva. Non è Trance da museo, è un’evoluzione piramidale (il riferimento al set di Giza non è casuale). Conserva la sua firma emotiva, l’euforia a cascata e il build-up che solleva l’anima, ma la veste con la potenza chirurgica del suono contemporaneo. È il ponte sonoro tra la sua gloria fondativa e la sua influenza odierna, spinto dall’energia ritrovata nel concept PRISMATIC.

Questo ritorno è così solenne da toccare i templi: un set esplicitamente Trance al Dreamstate in California—la mecca del genere—e, promessa più succosa di tutte, un nuovo album nel 2026.

Tiesto non fa retromarce, compie la sua Epica. Ha sentito il richiamo della sua vera natura. Noi, vecchi e nuovi adepti, lo crediamo.

La domanda che brucia

Eppure, il cuore del fan storico non può fare a meno di porsi la domanda, quella che il suo stesso, camaleontico percorso impone con cinica eleganza: Tiesto è tornato alla Trance. Ma per quanto tempo?

Sarà la riscoperta definitiva, una riconciliazione con la materia che lo ha reso un gigante, o un capitolo strategicamente illuminato, destinato a durare solo finché le classifiche non sussurreranno il nome di un altro genere?

È un dilemma che non toglie nulla alla bellezza del momento. Per ora, l’unica verità inconfutabile è che il Re è tornato sul suo trono sonoro. E in questo istante, l’unica cosa che conta è chiudere gli occhi, alzare il volume e lasciarsi “portare in vita” da un’emozione che credevamo perduta. Bentornato a casa, Tijs.

Paolo Pala

