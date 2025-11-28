Rkomi, le foto del concerto di Bari

l 27 novembre 2025 Rkomi si esibisce al Teatro Team di Bari all’interno del tour “Mirko nei Teatri 2025”, un percorso musicale intimo e riflessivo che accompagna l’artista nella reinterpretazione delle sue canzoni più recenti e di quelle che hanno segnato la sua carriera. Nel contesto raccolto del teatro, Rkomi utilizza il palco per raccontarsi senza filtri, intrecciando rap, indie pop, elettronica e cantautorato.

Durante la serata, l’artista si mostra in una dimensione diversa rispetto ai tradizionali contesti da stadio o festival, valorizzando l’intimità offerta dalla location e conferendo una nuova luce ai brani. Il concerto firma un momento di sintesi tra l’evoluzione artistica del cantante e la voglia di coinvolgere il pubblico in un viaggio personale, dove ogni pezzo diventa parte di un racconto più ampio che sfida le categorie musicali convenzionali.

Scopri le foto del concerto di Rkomi a Bari

Foto di Federica Signorile