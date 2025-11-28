SFERA EBBASTA – l’8 luglio allo Stadio San Siro di Milano

PER SFERA EBBASTA TEMPO DI $€LEBRAT10N ALLO STADIO SAN SIRO – ANNUNCIATO IL GRANDE EVENTO LIVE PER L’ESTATE 2026 L’8 LUGLIO PER CELEBRARE 10 ANNI DI MUSICA E RECORD E CONSACRARE LA SUA LEGGENDA NEL TEMPIO DEL CALCIO MILANESE

Se ieri sulle torri dello Stadio San Siro di Milano sono apparsi -lasciando presagire imminenti novità- gli inconfondibili loghi di SFERA EBBASTA nei colori che hanno segnato alcuni dei suoi album cult, arriva oggi la notizia ufficiale: per Sfera è tempo di $€LEBRAT10N nel tempio del calcio milanese.

Con un video trailer sui propri canali social, il Trap King svela il nuovo colossale evento live per l’estate 2026, prodotto da Vivo Concerti: il prossimo 8 luglio calcherà il palco di San Siro, a distanza di due anni dalla doppietta sold out che ha segnato il suo esordio negli stadi. Una notte irripetibile, per ripercorrere e celebrare –hit dopo hit, record su record– i 10 anni di carriera che lo hanno consacrato come fenomeno assoluto della musica italiana e non solo,e che ad oggi gli sono valsi 234 Dischi di Platino, 35 Ori e l’affetto incondizionato del suo pubblico.

Per quella notte la Scala del Calcio diventerà il palcoscenico di $€LEBRAT10N:un viaggio live monumentale, pensato per ringraziare e festeggiare chi lo segue dai primi passi fino ai palchi più imponenti, nel nome di una storia che continua a crescere.

I biglietti per SFERA EBBASTA – $€LEBRAT10N saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.