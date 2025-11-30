Elodie, le foto del concerto di Bari

Elodie porta il suo “Show 2025” al Palaflorio di Bari con due date consecutive, il 28 e il 29 novembre. L’artista romana struttura lo spettacolo in quattro atti, Audace, Galattica, Erotica e Magnetica, che intrecciano elettronica, sensualità e introspezione attraverso musica, danza e arti performative.

Lo show si apre con una sequenza di brani dal suo ultimo album Mi ami mi odi, tra cui Bagno a mezzanotte, Black Nirvana, Guaranà e Ok. Respira. Elodie si muove sul palco con un corpo di ballo su più livelli, accompagnata da visual, proiezioni e giochi di luce che amplificano l’atmosfera. La scaletta procede con Mi ami mi odi, Cuore nero, Anche stasera e Yakuza, per poi passare a una fase più intensa con Andromeda, Vertigine e Niente canzoni d’amore.

La seconda parte dello spettacolo mantiene un controllo scenico costante, con pezzi come Pensare male, Feeling e medley che fondono estetica e suono. Il finale include successi come Tribale, Pazza musica, Ciclone e Margarita, in un rush che celebra la sua identità pop. L’album Mi ami mi odi, uscito a maggio e premiato Disco d’Oro ai TIM Music Awards per oltre 38 milioni di stream, domina la tracklist insieme a hit consolidate.

Scopri le foto del concerto di Elodie a Bari, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Federica Signorile