È stato in quell’istante che mi sono detto: “Ok, i gradi di separazione stanno diventando meno di quattro.” E se c’è una cosa che accorcia sempre le distanze, almeno con lui, è la musica. Non il cinema, non la narrativa, ma proprio la musica. Kojima è uno di quei rari autori che usa i videogiochi come un archivio emotivo, e l’audio ne è la spina dorsale.

È stato questo pensiero, nato in modo quasi accidentale, che mi ha accompagnato quando, dopo sei anni, ho finalmente preso in mano il primo Death Stranding. Perché se da ragazzo avevo consumato Metal Gear Solid, con Death Stranding sapevo che serviva un tempo diverso. Un tempo vuoto, disponibile, un tempo “mio”. Quel tempo è arrivato più tardi del previsto, ma forse è stato meglio così: mi ha permesso di vedere il gioco non come un blockbuster iper-prodotto, ma come un lavoro stratificato in cui la musica è più di una colonna sonora. È un’architettura emotiva.