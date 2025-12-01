SIMPLE PLAN – una data in Italia ad ottobre 2026

I Simple Plan annunciano un appuntamento in Italia sabato 24 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano. La band canadese di grande successo è pronta a far scatenare il proprio pubblico con uno show energico.



A giugno 2025 è uscito su Prime Video Simple Plan: The Kids In The Crowd, un documentario intimo che ripercorre i 25 anni di carriera dei Simple Plan, icone canadesi del pop-punk. Il film offre uno sguardo inedito sulla storia della band: dagli esordi nei seminterrati di Montreal fino al successo mondiale, raccontando la nascita di brani come “Welcome to My Life”, “I’d Do Anything” e “Perfect”, e sottolineando l’impatto duraturo del gruppo, ancora oggi capace di riempire arene in tutto il mondo.

Il documentario include anche materiale d’archivio mai visto e nuove interviste ai membri della band e a figure di spicco della scena punk rock, tra cui Mark Hoppus, Avril Lavigne, Dexter Holland e Noodles degli Offspring, e Fat Mike dei NOFX. È prodotto da Sphere Media e diretto da Didier Charette.

In parallelo all’uscita del film, è disponibile la colonna sonora ufficiale The Kids In The Crowd (Music from the Documentary Soundtrack), la prima antologia completa della band: raccoglie i loro successi, brani amati dai fan, demo inedite e la nuova canzone “Nothing Changes”, accompagnata da un videoclip ispirato ai 25 anni di carriera.

Chuck Comeau ha definito il documentario un viaggio emozionante nella loro storia e ha espresso la speranza che possa motivare i fan a inseguire i propri sogni.

Infine, i Simple Plan hanno preso parte al tour nordamericano “Bigger Than You Think!”, iniziato il 9 agosto, con una promozione speciale per celebrare il loro 25º anniversario.



SIMPLE PLAN

Da oltre vent’anni, i SIMPLE PLAN sono una delle band rock di maggior successo sia dal punto di vista culturale che commerciale. Il loro album di debutto del 2002, No Pads, No Helmets… Just Balls, disco di platino multiplo, conteneva i singoli di grande successo “I’d Do Anything”, “I’m Just A Kid”, “Addicted” e ‘Perfect’, mentre i successi successivi “Welcome To My Life”, “Summer Paradise”, “Untitled (How Could This Happen To Me?)”, “Shut Up!” e “What’s New Scooby-Doo?” hanno consolidato la loro eredità come leggende del pop-punk. In totale, il quartetto formatosi a Montreal ha venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo, ha conquistato i palchi principali del Vans Warped Tour e del When We Were Young, si è esibito alle Olimpiadi invernali del 2010 e con l’Orchestra Sinfonica di Montreal, ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo e ha raccolto oltre 3 milioni di dollari attraverso la Simple Plan Foundation. I loro video hanno raccolto più di un miliardo di visualizzazioni su YouTube, mentre la loro inevitabile presenza sui social media ha generato un altro miliardo di visualizzazioni sulla sfida virale #ImJustAKid Challenge insieme ai video di *NSYNC, Ed Sheeran e Venus e Serena Williams. Nel 2025 hanno celebrerato il loro importante 25° anniversario con un documentario su Amazon Prime Video che ripercorre tutta la loro carriera, tour mondiali in anfiteatri e arene con Avril Lavigne e The Offspring e il loro tour più ambizioso degli ultimi 20 anni, il Bigger Than You Think! tour.



SIMPLE PLAN FOUNDATION

I Simple Plan doneranno 1 dollaro per ogni biglietto e pacchetto VIP venduto durante questo tour alla Simple Plan Foundation. Fondata nel 2005, la Simple Plan Foundation si occupa di aiutare i giovani in difficoltà e di promuovere il potere della musica come strumento per trovare uno scopo e una direzione nella vita. Dalla sua nascita, la Simple Plan Foundation ha donato oltre 3 milioni di dollari a varie cause benefiche in Canada e ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti per il suo lavoro filantropico.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 4 dicembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 5 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.