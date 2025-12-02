DOGSTAR – torna in Italia la band di Keanu Reeves

SABATO 11 LUGLIO | ROMA | AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

ENNIO MORRICONE – CAVEA

DOMENICA 12 LUGLIO | BARI | FIERA DEL LEVANTE

MARTEDI’ 14 LUGLIO | PORDENONE | PARCO SAN VALENTINO

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO | MILANO |TEATRO ARCIMBOLDI

I Dogstar (il chitarrista/vocalist Bret Domrose, il batterista Rob Mailhouse e il bassista Keanu Reeves) confermano oggi il loro ritorno in Europa e annunciano quattro date in Italia del tour All In Now, in programma nel luglio 2026, a supporto del loro album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees. La band si esibirà a Roma, Bari, Pordenone e Milano

Riguardo all’arrivo del tour in Europa, la band ha dichiarato: “Stiamo vivendo un’esperienza straordinaria incontrando il pubblico durante questi concerti, e non vediamo l’ora di portare lo show anche in Italia. Per questo nuovo viaggio contiamo anche di provare qualche brano inedito, ci auguriamo di vedervi lì!”

L’album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees, pubblicato tramite la loro etichetta Dillon Street Records (distribuita da ADA), segna il ritorno discografico dei Dogstar dopo oltre due decenni.

“Quando ci siamo ritrovati a scrivere nuove canzoni, non immaginavamo il viaggio che sarebbe iniziato,” racconta la band. “Il modo in cui questo disco ha preso forma è stato magico per noi: divertimento, passione e amicizia risuonano in ogni traccia, e speriamo che le emozioni che abbiamo messo in queste canzoni arrivino anche a chi le ascolta.”

Il disco è stato prodotto da Dave Trumfio e registrato da Rudyard Lee Cullers.

BIGLIETTI

La presale dedicata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli sarà attiva dalle ore 10.00 di giovedì 4 dicembre alle ore 09.00 di venerdì 5 dicembre.

Per accedere alla presale è possibile iscriversi alla newsletter tramite dalessandroegalli.com

La vendita generale inizierà venerdì 5 dicembre alle ore 10.00 su ticketone.it.

ABOUT DOGSTAR

Nati nel 1991 nella scena rock californiana, i Dogstar, Bret Domrose, Rob Mailhouse e Keanu Reeves, sono tornati ufficialmente nel 2023 dopo oltre vent’anni, debuttando dal vivo al BottleRock Napa Valley Festival con una performance accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dalla critica.Il loro nuovo album, Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees, pubblicato nell’ottobre 2023, racconta un capitolo creativo completamente nuovo per il trio, che oggi porta sui palchi internazionali una miscela di alternative rock, energia live e una rinnovata ispirazione artistica.

Per maggiori informazioni: www.dogstarofficial.com