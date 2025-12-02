EUROPE – una data a Milano con tutto “The Final Countdown”

Gli EUROPE annunciano le celebrazioni per il quarantennale di “The Final Countdown”, loro album più famoso di sempre che contiene anche l’omonima hit dal successo globale.

“The Final Countdown” ha superato nel 2022 il miliardo di visualizzazioni su YouTube ed è ancora oggi uno dei pezzi maggiormente riconoscibili della storia del rock.

EUROPE saranno in concerto all’Alcatraz di Milano il 14 ottobre 2026, e proporranno dal vivo una scaletta che includerà anche l’esecuzione per intero dell’album “The Final Countdown”, che al suo interno annovera anche altri brani di successo come “Carrie”, “Rock The Night” e “Cherokee”. EUROPE confermano infine l’uscita di un nuovo disco di inediti che vedrà la luce nei prossimi mesi.

In apertura di serata saliranno sul palco i canadesi The Damn Truth.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita dal sito dell’artista dalle ore 11:00 del 3 dicembre;

– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 11:00 del 5 dicembre.

Joey Tempest (cantante degli EUROPE) dichiara: “In un batter d’occhio sono passati 40 anni e stiamo per suonare The Final Countdown per intero per la seconda volta nella nostra carriera, insieme ad altri successi e alle nostre canzoni preferite dal prossimo nuovo album. Sarà fantastico: stiamo lavorando per far sì che la produzione e lo spettacolo siano all’altezza di questa occasione davvero speciale”.

Dettagli

EUROPE – The Final Countdown 40th Anniversary Tour

+ The Damn Truth

14 ottobre 2026 – Milano, Alcatraz

Biglietti

MC2 Live | Vivaticket