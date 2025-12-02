I Cani, le foto del concerto di Torino

Il concerto de I Cani a Torino, tenutosi il 1° dicembre 2025 al Teatro Concordia di Venaria, segna un momento cruciale nel percorso live di Niccolò Contessa e la sua band. La performance si concentra principalmente sulle tracce dell’ultimo album “Post Mortem”, con una resa sonora che evidenzia un’evoluzione musicale rispetto al passato, passando da un lo-fi iniziale a sonorità sintetiche raffinate, più pulite e cinematografiche.

Sul palco, Contessa si presenta con un atteggiamento schivo e senza atteggiamenti da star, proponendo una rappresentazione musicale che esalta la quotidianità e il disagio in una forma estetica. La band, solida e ben integrata, supporta la proposta sonora con un mixaggio curato che valorizza i dettagli del nuovo repertorio, mantenendo però vivi i brani più noti che continuano a coinvolgere il pubblico, portando a momenti di intensa partecipazione corale con pezzi come “Velleità”, “Sparire” e “Hipsteria”.

Scopri le foto del concerto de I Cani a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto: