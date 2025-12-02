MAYHEM – il video del nuovo singolo “Despair”

La band black metal più influente della storia torna con il suo settimo album, “Liturgy of Death”. Con questo nuovo capitolo, i MAYHEM consolidano ancora una volta la loro reputazione come una delle forze più implacabili dell’extreme metal. A quasi quarant’anni dall’inizio della loro carriera, la band rivolge lo sguardo verso l’inevitabile verità della mortalità. “Liturgy of Death” esplora la filosofia della mortalità con una chiarezza cruda e senza compromessi. L’album presenta la morte non come una fine, ma come una legge universale che tocca tutta la vita ed espone la fragilità dell’esistenza umana. Questa impermanenza diventa un invito a vivere con piena intensità, poiché ogni guadagno e ogni perdita alla fine ricadono nello stesso silenzio. Riecheggiando antiche filosofie, l’album descrive la vita come uno stato di transizione e la morte come una porta verso una forma di esistenza superiore, mentre la solenne e oscura bellezza della morte permea l’intera opera.

“Despair” cattura questa visione nella sua forma più viscerale. Il brano svela il crollo dell’essere attraverso canti rituali, invocazioni in latino e ritmi martellanti che riecheggiano come il battito dell’annientamento. La voce di Attila evoca un’antica e fatale verità: lo svanire della luce, l’inevitabilità della morte e il riconoscimento della fragilità umana. “Despair” rappresenta la rivelazione più cruda dell’album: il momento in cui la morte non è temuta, ma compresa.

Il nuovo album sarà disponibile dal 6 febbraio 2026 nei seguenti formati e a questo link: https://mayhemband.lnk.to/LiturgyOfDeath

• Ltd. Deluxe Box Set incl. an exclusive 12” Clear-Black Marbled Vinyl with alternate artwork, bonus 7” Marbled Vinyl with 2 extra tracks, metal pin, patch, art prints, and the special tarot card “Liturgy of Death” (Clear-Black Marbled Edition and Transp. Red-Black Marbled BAND EDITION)

• Ltd. Gatefold Black Vinyl (180g) & 12 pages LP-Booklet

• Ltd. Gatefold Transp. Orange-Black Marbled Vinyl (180g) & 12 pages LP-Booklet

• Ltd. Gatefold Splatter Black-Apricot Vinyl (180g) & 12 pages LP-Booklet

• Ltd. Gatefold Haze Bright Gold-Black Vinyl (180g) & 12 pages LP-Booklet

• Ltd. Gatefold A/B Split Red-Black Vinyl (180g) & 12 pages LP-Booklet (BAND EDITION)• Ltd. Gatefold Black Ice Ghost Vinyl (180g) & 12 pages LP-Booklet (US EDITION)

• Ltd. Gatefold Cooper Black Ice Vinyl (180g) & 12 pages LP-Booklet (US EDITION)

• Ltd. CD Mediabook in Slipcase (with bonus track and additional artwork)

• Standard CD Jewelcase

• Digital album

Di seguito la tracklist dell’album:

1. Ephemeral Eternity

2. Despair

3. Weep for Nothing

4. Aeon’s End

5. Funeral of Existence

6. Realm of Endless Misery

7. Propitious Death

8. The Sentence of Absolution

9. Life Is a Corpse You Drag (Bonus Track)

10. Sancta Mendacia (Bonus Track)

I Mayhem saranno in Italia il 17 febbraio presso l’Alcatraz Club di Milano. Di seguito tutte le date del tour:

MAYHEM – DEATH OVER EUROPE 2026

05-02-2026 · NL · Groningen · Spot

06-02-2026 · NL · Utrecht · TivoliVredenburg

07-02-2026 · DE · Herford · KulturWerk Herford

08-02-2026 · BE · Liège · OM

10-02-2026 · UK · London · Electric Ballroom

11-02-2026 · FR · Paris · Elysée Montmartre

12-02-2026 · FR · Toulouse · Le Bikini

14-02-2026 · PT · Lisbon · LAV Lisboa Ao Vivo

15-02-2026 · ES · Madrid · La Riviera

17-02-2026 · IT · Milano · Alcatraz

18-02-2026 · CH · Solothurn · Kulturfabrik Kofmehl

19-02-2026 · AT · Vienna · Simm City

20-02-2026 · DE · Regensburg · Airport Eventhall

21-02-2026 · CZ · Prague · PAVILON C

22-02-2026 · DE · Berlin · Huxleys Neue Welt

24-02-2026 · PL · Gdansk · B90

25-02-2026 · LV · Riga · Spelet

26-02-2026 · FI · Helsinki · Kulttuuritalo

28-02-2026 · SE · Gothenburg · Eriksbergshallen