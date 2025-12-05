A grandissima richiesta ROSALÍA arriva in Italia con unico appuntamento mercoledì 25 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano. L’attesissimo ritorno della superstar spagnola dopo la data di grande successo ad I-Days Milano Coca-Cola 2023.



“LUX” (Columbia Records), l’atteso e innovativo quarto album in studio dell’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, ROSALÍA, debutta in TOP5 (#4) della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti della settimana e in TOP5 (#5) della classifica CD, Vinili e Musicassette, segnando così il miglior debutto nella sua carriera in Italia.

“LUX” è anche l’album di un’artista di lingua spagnola più streammato in un giorno nella storia di Spotify. Al suo debutto ha esordito al primo posto della classifica Top Debut Album di Spotify.

“LUX” è stato accolto dal plauso della critica in tutto il mondo: Rolling Stone l’ha definito come “la sua proposta ad ora più sorprendente, ricca di storia e decenni di formazione che le hanno permesso di unire suoni classici, riferimenti all’opera e 13 lingue diverse in un unico, splendido e coinvolgente pacchetto, che sembra una vera e propria opera d’arte senza tempo”; Associated Press ha definito “LUX” un “miracolo fonetico” e “se c’è una sola grazia salvifica dell’avanguardia nel panorama della musica pop, è questa”; per NPR, “In ‘LUX’, ROSALÍA trascina il mondo intero nella sua sinfonia”, e “in LUX, il mortale e il divino sono in dialogo, e con ROSALÍA come nostra guida, possiamo toccare entrambi”.

Primo estratto dall’album, il singolo “Berghain”, che apre con un grandioso fulcro orchestrale il secondo movimento di “LUX”, un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse, insieme a Björk e Yves Tumor. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, si muove tra una delicata introspezione e una travolgente potenza cinematografica, bilanciando intimità e grandiosità in un mondo che appare al tempo stesso profondamente personale e sconfinato.



ROSALÍA è un’artista e produttrice due volte vincitrice del Grammy e 13 volte vincitrice del Latin Grammy, rapidamente salita alla ribalta del pop globale grazie alle sue innovative fusioni musicali e al suo stile unico. Il suo album rivoluzionario “El Mal Querer” ha mescolato il flamenco con altri stili musicali spagnoli senza tempo, facendole guadagnare un Grammy e otto Latin Grammy, incluso l’Album dell’Anno, e rendendola la prima artista in lingua spagnola nominata come Miglior Nuovo Artista ai Grammy. Nel 2022, ha pubblicato “MOTOMAMI” (certificato PLATINO in Italia), un album acclamato dalla critica definito come “un capolavoro visionario” e “uno degli album più ambiziosi del decennio” che l’artista ha scritto, interpretato, registrato e prodotto, e che ha debuttato al #1 della classifica degli album globali di Spotify, ottenendo il punteggio più alto dell’anno su Metacritic (95). L’album è stato seguito dal suo tour mondiale “MOTOMAMI WORLD TOUR”.

Oltre alla musica, ROSALÍA continua ad affermarsi come icona di stile e cultura. Ha catturato l’attenzione mondiale al Met Gala 2025 con un abito custom made firmato Balmain, comparendo su testate come Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan e molte altre. È stata protagonista della campagna Calvin Klein per l’autunno 2025 ed è ambasciatrice globale di New Balance. ROSALÍA debutterà anche come attrice nella terza stagione di Euphoria, in arrivo nel 2026.

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 11 dicembre su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.