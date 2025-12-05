THE DARKNESS – due date in Italia in estate con AIRBOURNE e MESSA

Tornano in Italia i THE DARKNESS, amatissima rock band britannica che sarà nuovamente nel nostro Paese per due concerti che si terranno nell’estate 2026.

THE DARKNESS saranno in concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona (VR) il 7 luglio 2026 insieme ad AIRBOURNE e SPLEEN.

Il giorno successivo, 8 luglio 2026, THE DARKNESS saranno headliner di Pistoia Blues (in Piazza Duomo a Pistoia) e saranno preceduti sul palco dai MESSA e dagli SPLEEN.

I biglietti saranno in vendita su Vivaticket e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle ore 11:00 del 5 dicembre.

