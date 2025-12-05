X Factor 2025: ad alzare la coppa è la giovane Rob

Il talento punk di Rob conquista anche Napoli. La giovane catanese si aggiudica la vittoria del programma; per lei è già pronto un contratto con la Warner Music. Gli ospiti della serata sono Laura Pausini e Jason Derulo.

Si è da poco conclusa la finalissima dell’ultima edizione di XFactor 2025, in una Piazza del Plebiscito traboccante di gioia. I quattro finalisti se la sono giocata alla grande fino alla fine, in una serata divisa in tre manche: la “Manche my song” (con un brano rappresentativo a scelta), la “Manche Best of” (tre cavalli di battaglia per ciascun artista) e l’inedito finale. Ad avere la meglio, però, è stato il grande talento pop-punk della giovane catanese Roberta Scandurra (in arte Rob), classe 2005, vera rivelazione underdog di questa edizione. Dietro alla grinta pungente e all’estensione da urlo, si nasconde una faccia d’angelo, trucco punk, e ciuffo ribelle. Il suo punto di forza è stato proprio la capacità di restare coerente e riconoscibile con la sua identità musicale pop-punk, saltando da un pezzone all’altro, senza snaturarsi.

A trionfare insieme a lei, anche la sua coach Paola Iezzi, che, reduce da un’edizione che non le aveva reso giustizia, ha saputo credere fin da subito nella potenza di Rob, valorizzandola al meglio durante i vari live, con assegnazioni sempre azzeccate. Tra tutte ricordiamo “Call me” dei Blonde” (brano portato alle audition), e le eccellenti esibizioni di “Ti sento” dei Matia Bazar, “Bring me to life” degli Evanescence, “Città vuota” di Mina e “Decode” dei Paramore, oltre al suo potente inedito “Cento Ragazze”, da subito molto orecchiabile.

LA CRITICA E CLASSIFICA FINALE DI X FACTOR 2025:

Secondo classificato si è piazzato eroCaddeo, giovane cantautore che ha saputo conquistare con la sua verità, intensità e bravura, soprattutto nella scrittura (il suo inedito“Punto” è il più ascoltato su Spotify). Si è esibito con ballad intense assegnategli da Achille Lauro; resta da capire cosa non abbia convinto fino in fondo.

Al terzo posto si è classificata la carismatica fuoriclasse sicula Delia, del team Jake la Furia, talento innato e vincitrice morale di quest’edizione, che si è contesa la finale cantando medley che rendevano onore alla sua “Sicilia bedda”. La stessa sicilianità che potrebbe non averla valorizzata in positivo, rendendo incompreso e ripetitivo il suo intento artistico, penalizzandola al televoto.

Al quarto ed ultimo posizionamento, invece, troviamo PierC, pupillo di Francesco Gabbani, che si è distinto fin dall’inizio per la sua tecnica ed estensione vocale. Purtroppo, però, solo la voce non è bastata: penalizzato al televoto probabilmente da un inedito deboluccio “Neve Sporca”, è arrivato a sorpresa ai margini della classifica, non riuscendo ad alzare la coppa finale.

Si è così concluso un X Factor 2025 ricco di racconti ed emozioni. E ora? Non resta che augurare un in bocca al lupo a Rob per il suo nuovo percorso pop-punk/autobiografico, all’apparenza già chiaro e impattante. Siamo consapevoli che la vera sfida, adesso, sarà non perdere la propria identità musicale e saper gestire il successo improvviso anche al di fuori dal programma e, perché no, anche oltre i confini italiani. Per lei è già pronto un contratto discografico con la major Warner Music.

Ospiti della finale sono stati l’immensa Laura Pausini col brano “Ritorno ad amare” di Antonacci (primo singolo del nuovo album Io canto 2), e la pop star Jason Derulo (con un mix dei suoi più grandi successi).

Foto di Valerio Gioviani