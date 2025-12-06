Goo Goo Dolls, “IRIS”: La cicatrice perfetta

Se c’è una cosa che il Rock ‘n’ Roll ha imparato a fare meglio di qualsiasi altro genere, è trasformare il dolore in un inno così lucido e disperato da renderlo quasi… bello. E se c’è un brano che ha perfezionato quest’alchimia, è “Iris” dei Goo Goo Dolls.

Ai ragazzi del 2025, mettetevi l’anima in pace: non chiamatela solo una ballata da colonna sonora (anche se ha dominato City of Angels). Non liquidatela come un lento strappalacrime di fine millennio. “Iris” è una ferita aperta lasciata a sanguinare su un amplificatore, un capolavoro di frustrazione e desiderio che ha venduto milioni di copie senza svendersi di un millimetro. È un pezzo che non chiede il tuo consenso, esige la tua empatia.

Crisi, corde spezzate e genio

La storia di questa canzone non è una favola da studio di registrazione; è la perfetta, caotica e splendida casualità che solo il vero Rock può produrre. Non nasce su un tavolo di mogano. Nasce nel fango.

È il 1998 e John Rzeznik (voce e autore) è a pezzi: matrimonio fallito, blocco creativo monumentale, mente satura. Il frontman dei Goo Goo Dolls si ritrova recluso in una stanza d’albergo — simbolo perfetto della sua solitudine — con un problema tecnico che, per assurdo, si rivelerà la scintilla creativa: non ha un set di corde di ricambio per la chitarra.

Così, invece di arrendersi, ne lascia solo quattro. Quattro corde, accordate in modo sperimentale — una combinazione di drop-D e accordature aperte (per i profani: un modo di tendere le corde per creare sonorità più profonde e malinconiche). Da quella limitazione brutale nasce l’intro: un suono metallico e spezzato, un lamento quasi da mandolino che graffia più che accarezzare. Il Rock è questo: trasformare la mancanza in abbondanza.

Angeli che vogliono sentire

“Iris” trova la sua dimensione perfetta nella colonna sonora di City of Angels, il remake del capolavoro di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino. Il film parla di esseri superiori che desiderano ardentemente diventare umani solo per poter sentire: dolore, caducità, amore fisico.

Rzeznik cala la sua lama in questa trama cosmica con una disarmante onestà. È qui che nasce la frase immortale:

“And I’d give up forever to touch you / ‘Cause I know that you feel me somehow…”

È un’ammissione di impotenza cosmica. Il narratore è disposto a sacrificare l’eternità per un istante di contatto umano autentico. Non vuole essere amato: vuole essere capito. Non cerca il paradiso: cerca la Terra, con tutti i suoi rischi.

Il nome rubato

Il titolo? Anche questo è puro caos rock. Nel testo non si pronuncia mai “Iris”, eppure la canzone lo porta. Rzeznik, cercando un nome per quel brano viscerale, vede su una rivista il nome della cantautrice folk Iris DeMent. Un nome dolce, quasi etereo, per un pezzo che parla di dolore e desiderio con la forza di un pugno.

Ma la grandezza di Iris non è nel suo aneddoto, è nel suo testo implosivo. Non ci sono metafore scontate, solo confessioni spietate. Il climax emotivo, il cuore rock del brano, è in quelle due righe finali che Rzeznik sussurra-urla con la voce spezzata:

“When everything’s made to be broken / I just want you to know who I am.”

In un mondo effimero, di relazioni mordi e fuggi e promesse infrante — ieri come oggi — il vero atto di ribellione rock non è spaccare una chitarra, ma chiedere: “Guardami. Sono fragile. Riconoscimi.”

L’eredità di una cicatrice

“Iris” è la perfetta canzone rock romantica perché rifiuta l’happy ending. È la cronaca di un amore che non può essere posseduto, che deve rimanere a un palmo di distanza dalla pelle. È la cicatrice che non vogliamo smettere di toccare.

Nel pantheon delle ballate rock definitive, il suo posto non è solo meritato: è scolpito nella pietra con quelle quattro corde rotte. È il rumore sublime della solitudine più bella, ieri come oggi.

Ora, alza il volume, chiudi gli occhi e senti quanto è dolorosamente bello essere umani.

Paolo Pala

