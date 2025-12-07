Anna, le foto del concerto a Torino

Anna Pepe chiude il suo “Vera Baddie Tour 2025” a Torino con un live che conferma la centralità della giovane rapper nella scena italiana, soprattutto per il pubblico più giovane. All’Inalpi Arena il concerto del 6 dicembre si presenta come il punto di arrivo di un percorso che in pochi anni sposta Anna dal fenomeno virale al ruolo di riferimento stabile del nuovo pop rap.

“Vera Baddie Tour 2025” è il primo vero giro nei palazzetti per Anna, dopo una stagione di club affollati e una lunga serie di riconoscimenti discografici. La tappa di Torino arriva in coda a un itinerario che tocca Firenze, Napoli, Roma e Padova, e concentra sulla data piemontese l’idea di un finale che segna la chiusura di un ciclo e l’apertura del successivo.

La scaletta gira attorno all’album “Vera Baddie”, già certificato con più dischi di platino, e ai singoli che hanno segnato l’ascesa di Anna sulle piattaforme digitali. Dal vivo i pezzi mantengono l’impatto immediato dei ritornelli ma mostrano anche il lavoro sulle strofe, dove la rapper insiste su identità, ambizione e autodeterminazione, temi che dialogano con il pubblico in modo diretto e riconoscibile.

Scopri le foto del concerto di Anna Pepe a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Franco Rodi