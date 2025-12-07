Annalisa, le foto del concerto a Bari

Annalisa entra sul palco del Palaflorio di Bari con la sicurezza di chi in questi anni si costruisce uno spazio preciso nel pop italiano e lo difende con un progetto live pensato fin nei dettagli. Il concerto del 5 dicembre 2025 diventa il primo capitolo di un racconto che mette al centro il suo percorso, dalla scrittura alle scelte estetiche, senza scorciatoie

Sul palco Annalisa è affiancata dalla band di riferimento, a cui si aggiunge un corpo di ballo numeroso guidato da Simone Baroni. La presenza dei ballerini non è semplice contorno, ma parte di una regia che intreccia luce, coreografie e arrangiamenti, trasformando molti brani in piccole scene.

La scaletta riprende il percorso che il tour porta nei palasport: si apre con brani come “Dipende”, “Ragazza sola” e “Chiodi”, che impostano subito un tono diretto e contemporaneo. Nella parte centrale trovano spazio hit già consolidate come “Bye Bye”, “Bollicine”, “Nuda” ed “Eva+Eva”, rilette in chiave più scenica grazie a giochi di luce e coreografie.

Scopri le foto del concerto di Annalisa a Bari, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Federica Signorile