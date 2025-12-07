Carmen Consoli, le foto del concerto di Bari

Carmen Consoli porta al Teatro Team una tappa che conferma la solidità di un percorso artistico ormai centrale nella canzone d’autore italiana, intrecciando il nuovo progetto “Amuri luci” con il repertorio che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Il concerto si muove tra radici siciliane, rock elettrico e scrittura cantautorale, mantenendo un equilibrio costante tra dimensione narrativa e impatto sonoro.

La scaletta si costruisce come un attraversamento di diverse fasi della carriera: dai brani più recenti legati a “Amuri luci” alle canzoni che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila. I passaggi tra i pezzi in dialetto, le ballate narrative e le tracce dal taglio più rock mettono in fila temi come memoria, identità, relazioni e tensioni sociali, senza spezzare la coerenza del racconto.

Scopri le foto del concerto di Carmen Consoli a Bari, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Federica Signorile