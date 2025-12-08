News
Gli Zebrahead annunciano un mega tour per i loro 30 anni di carriera
La punk rock band Californiana Zebrahead ha annunciato un super tour Europeo per i 30 anni di carriera, a supportarli Punk Rock Factory e Teenage Bottlerocket. Qui sotto tutte le date:
16 Nov 2026 – Tivoli Pandora – Utrecht, NL ^
17 Nov 2026 – Dynamo – Eindhoven, NL ^
18 Nov 2026 – Zappa – Antwerp, BE ^
19 Nov 2026 – Atelier – Luxembourg, LU ^
20 Nov 2026 – La Maroquinerie – Paris, FR ^
21 Nov 2026 – La Rayonne – Lyon, FR ^
22 Nov 2026 – Legend Club – Milano, IT ^
24 Nov 2026 – Kino Siska – Ljubljana, SI *
25 Nov 2026 – Boogaloo Club – Zagreb, HR *
26 Nov 2026 – Dürer Kert – Budapest, HU *
27 Nov 2026 – Ottakringer Brewery – Vienna, AT *
28 Nov 2026 – Hydrozagadka – Warsaw, PL *
29 Nov 2026 – Rock Café – Prague, CZ ?
01 Dec 2026 – Löwensaal – Nürnberg, DE ^
02 Dec 2026 – Backstage Werk – München, DE ^
03 Dec 2026 – Longhorn – Stuttgart, DE ^
04 Dec 2026 – Garage – Saarbrücken, DE ^
05 Dec 2026 – Felsenkeller – Leipzig, DE ^
06 Dec 2026 – Faust – Hannover, DE ^
08 Dec 2026 – Live Music Hall – Köln, DE
09 Dec 2026 – Skaters Palace – Münster, DE ^
10 Dec 2026 – Metropol – Berlin, DE ^
11 Dec 2026 – Schlachthof – Wiesbaden, DE ^
12 Dec 2026 – Grosse Freiheit 36 – Hamburg, DE ^
^ supporter Punk Rock Factory
* supporter Teenage Bottlerocket