HELLOWEEN – una data con i WIND ROSE al Ferrara Summer Festival a luglio

Dopo il grandioso concerto svoltosi quest’anno all’Unipol Forum di Milano, gli HELLOWEEN annunciano il loro ritorno in Italia la prossima estate.

La leggendaria power metal band, impegnata nelle celebrazioni dei 40 anni di carriera, sarà in concerto in Piazza Ariostea al Ferrara Summer Festival sabato 18 luglio 2026.

Prima di loro saliranno sul palco i WIND ROSE, band italiana che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo, e gli austriaci VISIONS OF ATLANTIS.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite Metalitalia.com dalle ore 11:00 del 10 dicembre fino alle 10:00 dell’11 dicembre, non sarà necessaria la registrazione al sito;

– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 11:00 dell’11 dicembre.

Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto degli HELLOWEEN.

Metalitalia è media partner del concerto degli HELLOWEEN.

Dettagli

HELLOWEEN

+ WIND ROSE

+ VISIONS OF ATLANTIS

sabato 18 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea