MAROON 5 – l’unica data italiana confermata agli I-DAYS 2026

La lista dei grandi artisti internazionali protagonisti dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola non è ancora finita e oggi si arricchisce di uno dei più grandi nomi del pop mondiale: i MAROON 5, la band guidata dal carismatico Adam Levine che negli ultimi trent’anni è diventata una delle realtà più rappresentative della loro generazione approderà per la prima volta agli I-DAYS Milano Coca Cola giovedì 25 giugno 2026 per l’unica data live del loro tour mondiale nel nostro paese (Ippodromo Snai San Siro).



Dopo oltre due decenni e oltre 100 milioni di dischi venduti, i MAROON 5, infatti, rimangono degli habitué delle classifiche continuando a far evolvere il loro sound attraverso influenze R&B, pop e hip-hop, pur mantenendo il loro status di una delle più grandi band del pop moderno.



Grazie ad album come “Songs About Jane” (disco di debutto che diede il via al successo mondiale trainato da hit come “This Love“, “She Will Be Loved” e “Sunday Morning“), “It Won’t Be Soon Before Long” (multi-platino che conteneva il singolo “Makes Me Wonder“), “Overexposed”, “V”, “Red Pill Blues”, “JORDI” e “Love Is Like” da cui sono stati estratti successi globali come “Moves Like Jagger“, “Animals“, “Sugar“, “Girls Like You“, “Memories” e “Payphone“, i MAROON 5 hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo senza dimenticare collaborazioni con grandi nomi tra cui Cardi B, Megan Thee Stallion, Kendrick Lamar, Rihanna, Lisa, Wiz Khaiifa, Lil Wayne (e molti altri) oltre a grandi tour e momenti diventati ormai iconici come l’esibizione durante l’intervallo del Super Bowl LIII nel 2019.



I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 11 dicembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 12 dicembre su ticketmaster, ticketone e vivaticket.



Dopo FLORENCE + THE MACHINE, SYSTEM OF A DOWN, QUEENS OF THE STONE AGE, ACID BATH, FOO FIGHTERS, IDLES e FAT DOG e DAVID GUETTA, l’arrivo dei MAROON 5 arricchisce un cast già memorabile confermando il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali.



Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.



Questo il calendario aggiornato:

25 giugno 2026 – MAROON 5 – Ippodromo Snai San Siro – **UNICA DATA ITALIANA

03 luglio 2026 – FLORENCE + THE MACHINE – Ippodromo Snai San Siro

06 luglio 2026 – SYSTEM OF A DOWN – Ippodromo Snai la Maura – **UNICA DATA ITALIANA con QUEEN OF THE STONE AGE e ACID BATH

05 luglio 2026 – FOO FIGHTERS – Ippodromo Snai la Maura – **UNICA DATA ITALIANA con IDLES e FAT DOG

6 settembre 2026 – DAVID GUETTA – Ippodromo Snai San Siro – **UNICA DATA ITALIANA