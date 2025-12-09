SOCIAL DISTORTION – una data al Kozel Carroponte di Milano

Social Distortion: un nome che è una garanzia di passione per la musica punk, un nome inciso nella storia del genere, da oltre 40 anni tra le punte di diamante della scena punk mondiale. Ora, dopo il rinvio di tutti i concerti del 2025 per ultimare un disco che vedrà la luce in questi mesi, annunciano le date del tour europeo, per l’Italia prevista una data unica al Kozel Carroponte (non più al Fabrique) il 23 Giugno 2026.

Il nome dei Social Distortion compare per la prima volta nelle pagine della storia nel 1978 a Fullerton, nei dintorni di Los Angeles: la metropoli al tempo veniva sconquassata dalla nascita del punk californiano, con una miriade di band che stava affiorando in superficie, ciascuna desiderosa di utilizzare il linguaggio hardcore per raccontare una vita di ribellione e anticonformismo.

Cresciuti tra la middle class del sobborgo di Orange County, i Social Distortion sono l’emblema e la condanna di quella generazione di adolescenti in rivolta: bersaglio della furia dei loro genitori, lindi vialetti con giardini, candide villette e tutto quanto sapesse di moderatamente adulto.

Portavoce instancabile e risoluto di questa nuova antiestetica è Mike Ness, leader carismatico di una band, che tra le vicissitudini di una vita e una carriera quarantennale, ha vissuto continui e drammatici cambi di lineup. Attualmente al fianco di Ness troviamo Jonny “2 Bags” Wickersham (chitarra), Brent Harding (basso) e David Hidalgo Jr. (batteria).

Con l’uscita del loro album di debutto totalmente autofinanziato, “Mommy’s Little Monster”, nel 1983, i Social Distortion divennero rapidamente uno dei più grandi nomi della scena punk californiana, influenzando innumerevoli band sulla loro scia.

I ben documentati problemi di dipendenza di Ness videro poi la band entrare in una fase di stallo per oltre cinque anni prima di approdare al secondo disco “Prison Bound”; Ness sapeva di dover dare priorità al suo recupero rispetto ai progressi della band in quel momento – “Non ci sarebbe stata una band se non mi fossi sistemato”.

Da allora, negli ultimi 30 anni, i Social Distortion hanno fatto uscire oltre 15 progetti discografici, affrontato problemi personali e suonato centinaia di concerti, per approdare agli ultimi 2 anni, quando in fase di conclusione del nuovo disco, a Ness è stato diagnosticato un cancro alle tonsille, curato mentre usciva la loro ultima raccolta live “Crime and Punishiment”.

L’annullamento di tutte le date dello scorso anno, compresa quella italiana, è dovuta proprio alle rifiniture in studio prima di uscire con un nuovo album di canzoni inedite.

A questo punto non bisogna fare altro che attendere l’inizio della prossima estate per rivederli sul palco del Kozel Carroponte e riassaporare la loro unica miscela di blues, rock ‘n’ roll, rockabilly e punk e rivedere dal vivo Mike Ness, uno dei massimi esponenti della storia del punk: “Il vero spirito del punk è evolversi. Vuoi mantenere lo spirito primitivo, ma le cose importanti nel punk per me sono l’onestà, l’energia e l’atteggiamento, quindi finché non perdo quelle cose, mi sento al sicuro. Partirò in viaggio la prossima primavera, e sarà la prima volta che canterò dal vivo da quando ho avuto il cancro alle tonsille, stay tuned!”.

SOCIAL DISTORTION

EUROPEAN TOUR 2026

23 GIUGNO 2026

KOZEL CARROPONTE – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 12 dicembre su Ticketmaster .

Virgin Radio è la radio partner ufficiale del concerto.