Fabri Fibra, le foto del concerto a Padova

Fabri Fibra porta il suo Club Tour 2025 al Gran Teatro Geox di Padova. Il rapper esegue un set che mescola classici del repertorio con estratti dal recente album Mentre Los Angeles Brucia, disco d’oro nel 2025.

Fabri Fibra ripercorre la sua carriera attraverso brani come Bugiardo, Cocaine, Vip in Trip, Stai zitto, Panico, La soluzione, Applausi per Fibra e Mi stai sul cazzo. Inserisce anche Fenomeno, Pamplona e Propaganda dal nuovo disco, insieme a Non crollo, Mal di stomaco e Sempre io. Il flusso mantiene un ritmo costante, fedele alle date precedenti del tour.

Fabri Fibra emerge come figura centrale della scena rap italiana, con un approccio diretto che privilegia rime e flow su effetti scenici. Il disco Mentre Los Angeles Brucia ispira il tour, nato in studio durante un periodo di isolamento creativo.

Scopri le foto del concerto di Fabri Fibra a Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Marco Sarain