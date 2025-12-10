Ferrara Summer Festival 2026: assedio sonoro in centro storico

Piazza Ariostea non ha idea di cosa la aspetta.

C’è qualcosa di profondamente sbagliato nel mettere Dave Mustaine in una piazza rinascimentale. Qualcosa di pericolosamente giusto nel far suonare Marilyn Manson a pochi passi dal Castello Estense. È come servire whisky in una tazza da tè della nonna: tecnicamente possibile, completamente folle e proprio per questo necessario.

Ferrara Summer Festival 2026 ha deciso di fare esattamente questo.

Noi non vediamo l’ora di assistere al disastro controllato.

13 GIUGNO: quando il rock pensa (e fa male)

Prima del massacro thrash, Ferrara si concede una serata più cerebrale. Più oscura. Più pericolosamente complicata.

A Perfect Circle sul palco di Piazza Ariostea.

Maynard James Keenan non fa canzoni per radio. Non cerca il singolo estivo. Fa quadri sonori che ti entrano nella testa e ci restano. Ansie strutturate in 4/4. Paure organizzate con la precisione di un orologiaio svizzero in piena crisi esistenziale.

Chi si aspetta i Tool rimarrà deluso. Chi cerca un rock più adulto, controllato e chirurgicamente doloroso, sarà pienamente soddisfatto.

A Perfect Circle è il rock per chi non ha più vent’anni ma continua a fare incubi. È la band per chi ha capito che il vero terrore non urla in faccia. Sussurra nell’orecchio alle tre di notte.

14 GIUGNO: L’ultimo rodeo di Mustaine?

La data che conta. Quella che i metallari si segneranno sul calendario con il sangue, o almeno con un pennarello indelebile.

I Megadeth tornano in Italia. Forse per l’ultima volta. Dave Mustaine ha annunciato che questo sarà l’ultimo tour, l’ultimo album, l’ultima occasione di vedere dal vivo l’uomo che ha passato quarant’anni a dimostrare al mondo intero di essere stato cacciato ingiustamente dai Metallica.

E ci è riuscito. Maledetto lui.

Ma Mustaine non è tipo da viaggiare leggero. Con sé porta un arsenale che è un pugno dritto in faccia alla modernità edulcorata:

Anthrax – I Big Four che hanno capito prima degli altri che il thrash poteva contaminarsi con hip-hop e groove senza perdere un grammo di cattiveria. Precursori del crossover quando crossover non significava ancora vendere l’anima.

Black Label Society – Zakk Wylde e il suo blues-metal da motociclista reduce da una rissa. Se Ozzy ha bisogno di un chitarrista, chiama lui. Se i Pantera devono sostituire l’insostituibile Dimebag, chiamano lui. C’è un motivo, ed è scolpito in ogni riff che suona.

Cavalera – Max e Igor che suonano Chaos A.D. per intero. Trentadue anni dopo, il disco che ha definito il thrash brasiliano torna a suonare inarrestabile. È la prova che i Sepultura, prima del tradimento, erano una forza della natura.

Questa non è una serata. È un’esecuzione pubblica del buon gusto. E sarà gloriosa.

20 GIUGNO: il tedesco che viene dall’underground

E qui il festival fa la mossa più intelligente di tutte: esce completamente dal perimetro. Abbandona la chitarra distorta e abbraccia il sintetizzatore modulare.

Paul Kalkbrenner non suona rock. Suona techno. Ma la techno di Berlino Est, quella vera. Quella che nasce dalle macerie del Muro, dalla libertà conquistata con le unghie tra i detriti, dall’energia dell’underground che è diventato mainstream globale senza perdere un grammo della rabbia originale.

Kalkbrenner riempie stadi con un laptop e un modulare analogico. Non ha chitarre, non ha batteria acustica, ma ha la stessa intensità fisica devastante del thrash metal. Il suo sound è caldo, umano, cinematografico. È il beat incessante che ti entra nel petto e ti obbliga a muoverti anche quando pensi di essere troppo vecchio per queste cose.

È la prova vivente che lo spirito ribelle nel 2026 non ha più una forma unica. Può essere un riff di Mustaine. Può essere un beat berlinese a 130 BPM. L’importante è che ti faccia dimenticare di essere educato.

11 LUGLIO: Lo scandalo necessario

E poi arriva lui. L’inevitabile.

Marilyn Manson.

L’uomo che ha fatto carriera facendo incazzare i genitori di tre generazioni consecutive. L’artista che ha trasformato la provocazione in una forma d’arte industriale quotata in borsa. Il mostro che ti guarda dallo specchio e ti ricorda che anche tu hai un lato oscuro, solo che sei troppo codardo per mostrarlo al mondo.

Il tour si chiama “One Assassination Under God”. Già dal titolo capisci che non sarà una serata adatta alle famiglie. O forse sì, dipende dalla famiglia.

Manson a Ferrara è la dimostrazione che il festival non cerca l’applauso facile o lo streaming virale. Cerca la reazione viscerale. Vuole disturbare, graffiare, lasciare un segno che duri più dell’estate. E Manson è il maestro indiscusso del disagio elegante, dello scandalo ben confezionato.

Sarà controverso? Sicuramente. Sarà necessario? Assolutamente.

Perché il rock senza provocazione è solo rumore educato per persone educate.

18 LUGLIO: Quarant’anni di zucche e power metal

E quando pensi che Ferrara abbia esaurito le munizioni heavy, arriva la cartuccia più gloriosa, più pomposa, più epicamente eccessiva di tutte.

Gli Helloween.

Quarant’anni di carriera. Trenta album. La band che ha inventato il power metal quando il metal aveva ancora il coraggio di essere melodico senza vergognarsene. I tedeschi di Amburgo che hanno capito prima di tutti che si poteva suonare veloce, pesante e cantare di eroi, zucche malefiche e cavalieri senza finire nel ridicolo.

Anzi, trasformando il ridicolo in epica pura.

Gli Helloween sono la dimostrazione vivente che il metal non deve per forza essere cupo, incazzato o nichilista per essere potente. Può essere gioioso, teatrale, straripante di energia positiva e comunque spaccarti il cranio con la stessa efficacia di un riff thrash.

Con loro sul palco i Wind Rose, gli italiani che hanno conquistato il mondo suonando metal per nani. Sì, avete letto bene. Dwarven metal. E funziona maledettamente bene. Sono la prova che si può essere serissimi nella musica ed enormemente divertenti nel concept senza tradire né l’uno né l’altro.

E i Visions of Atlantis, symphonic metal austriaco che dimostra che le tastiere e le voci femminili non sono un accessorio decorativo ma un’arma letale quanto una chitarra accordata in drop D.

Questa serata è l’antitesi perfetta del cinismo. È metal fatto con il sorriso, con l’orgoglio, con l’incoscienza di chi crede ancora che la musica possa essere un’avventura epica e non solo una posizione di mercato.

Ed è esattamente quello di cui il 2026 ha bisogno.

PIAZZA ARIOSTEA NON SA COSA L’ASPETTA

Ferrara Summer Festival 2026 non è un cartellone assemblato a caso da un algoritmo di Spotify. È un manifesto ideologico con gli amplificatori.

Afferma che il rock è vivo finché continua a dare fastidio. Dimostra che il metal non invecchia, si distilla e diventa più letale. Sostiene che un centro storico rinascimentale può sopportare Mustaine, Manson e Kalkbrenner nello stesso mese senza crollare su se stesso.

Anzi. Diventa semplicemente più vivo.

I biglietti sono già in vendita. Le date sono segnate a fuoco. Le polemiche sono matematicamente garantite (soprattutto per Manson, ovviamente). Ma questo è esattamente il punto. Questo è sempre stato il punto.

Il rock non chiede permesso, entra, occupa e trasforma.

Ferrara, quest’estate, aprirà le porte all’inferno. O almeno alla sua versione con gli amplificatori Marshall e una scenografia che farebbe arrossire Dante Alighieri.

Noi ci saremo, e voi?

Paolo Pala