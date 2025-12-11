Gio Evan, le foto del concerto a Bari

Gio Evan torna al Teatro Team di Bari con “L’affine del mondo”, uno spettacolo che conferma il suo modo personale di stare in scena, a metà tra concerto, reading e monologo comico.

Gio Evan porta sul palco la sua doppia natura di cantautore e poeta, alternando brani cantati e momenti in cui la parola si fa racconto e riflessione. La struttura dello show segue il filo conduttore del nuovo tour teatrale, pensato come un viaggio nelle relazioni umane, nella ricerca di affinità e di un lessico comune con chi ascolta.

“L’affine del mondo” viene presentato come uno spettacolo che intreccia poesia, musica, fisica quantistica e comicità, con l’obiettivo di raccontare un mondo costruito più sulle connessioni che sulle distanze. I testi e gli interventi tra un brano e l’altro insistono su temi come la cura delle relazioni, la vulnerabilità esposta senza enfasi e la possibilità di trovare senso nel quotidiano.

Foto di Federica Signorile