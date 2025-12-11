Marracash, le foto del concerto a Milano

Marracash chiude la trilogia della sua identità sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Il rapper di Barona presenta lo show del tour Marra Palazzi25, che riprende il concept degli stadi estivi in una dimensione più intima.

Lo spettacolo mette in scena il confronto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, in un monologo continuo che tocca temi di identità e consapevolezza. Il rapper appare in pace con se stesso, dopo un percorso che ha segnato il rap italiano negli ultimi sei anni. Il suono resta compatto e funzionale, con un approccio rock che privilegia l’energia diretta.

Foto di Francesco Guerrini