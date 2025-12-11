Connect with us

Gallery

Negrita, le foto del concerto a Montecatini

Published

3 ore ago

on

Negrita - Foto di Gianluca Corfini

I Negrita portano sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme il loro “Canzoni per anni spietati Tour in Teatro 2025”. La formazione toscana divide lo spettacolo in due atti distinti, con arrangiamenti pensati per l’acustica di un teatro. Pau, voce e leader della band, guida i compagni attraverso un repertorio che mescola il nuovo album con classici del passato.

Scopri le foto del concerto dei Negrita a Montecatini, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Negrita - Teatro Verdi - Montecatini Terme
Related Topics:
Continue Reading