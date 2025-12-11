Gallery
Negrita, le foto del concerto a Montecatini
I Negrita portano sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme il loro “Canzoni per anni spietati Tour in Teatro 2025”. La formazione toscana divide lo spettacolo in due atti distinti, con arrangiamenti pensati per l’acustica di un teatro. Pau, voce e leader della band, guida i compagni attraverso un repertorio che mescola il nuovo album con classici del passato.
Scopri le foto del concerto dei Negrita a Montecatini, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Continue Reading
Gallery3 ore ago
Marracash, le foto del concerto a Milano
Gallery3 ore ago
Negrita, le foto del concerto a Montecatini
Editoriali7 ore ago
THE MISSION – Il bacio del serpente di Tsunami Edizioni
Gallery8 ore ago
Gio Evan, le foto del concerto a Bari
Gallery1 giorno ago
Fabri Fibra, le foto del concerto a Padova
Editoriali9 mesi ago
Soldi – Chi sono i cantanti più ricchi al mondo?
Comunicati stampa6 mesi ago
IMAGINE DRAGONS – a Padova il 18 e 19 giugno [tutte le info utili]
Editoriali9 mesi ago
Gus G. – L’intervista esclusiva: quando la chitarra parla all’anima
Comunicati stampa6 mesi ago
VASCO LIVE 2026 – dieci nuove date il prossimo anno
Editoriali9 mesi ago