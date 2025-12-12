BEN HARPER – in Italia a giugno da solista unplugged e con gli Innocent Criminals

Ben Harper torna in Italia la prossima estate per cinque imperdibili occasioni: in versione solista unpluggedsabato 20 giugno 2026 al Mountain Beat Festival a Pinzolo (h. 13:00), e quattro tappe con gli Innocent Criminals programmate per sabato 27 giugno al Collisioni Festival ad Alba (CN), domenica 28 giugno al Musart Festival di Pratolino (FI), lunedì 29 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per Rock in Roma e mercoledì 1° luglio alla Fiera di Cagliari. I biglietti saranno in vendita su Ticketone (Pinzolo, Alba, Pratolino e Roma) e Boxol (Cagliari) dalle 10 di venerdì 12 dicembre.

Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.

I suoi tre Grammy comprendono Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance e Best Blues Album, mentre è stato nominato otto volte nelle categorie Best Gospel Performance, Best Pop Instrumental Performance, Best Music Film, Best Traditional Blues Album e più di recente, nel 2023, come Best Contemporary Blues Album. Per non parlare delle vittorie per l’NAACP Image Award come Outstanding Gospel Artist e la Blues Foundation Song of the Year.

Harper ha scritto canzoni per Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke and The Blind Boys of Alabama. Le sue collaborazioni in studio di registrazione includono Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley, solo per citarne alcune, oltre a una serie di esibizioni dal vivo insieme a Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e molti altri. L’ultimo album di Harper Wide Open Light è uscito a giugno 2023 e include Yard Sale, un duetto con Jack Johnson. Questo lavoro arriva dopo Bloodline Maintenance, un disco profondamente politico, coraggioso e pieno di sentimento che gli è valso una candidatura ai Grammy Awards.

Virgin Radio è radio ufficiale dei concerti di Ben Harper and the Innocent Criminals.

BEN HARPER (unplugged solo)

Sabato 20 Giugno 2026 h. 13:00

Pinzolo / Doss del Sabion (TN) – Mountain Beat Festival

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico – Early bird (fino a esaurimento): € 50,00 + prev. (Il biglietto comprende biglietto del concerto la risalita)

BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS

Sabato 27 Giugno 2026

Alba (CN), Collisioni Festival – Piazza Medford

Biglietti disponibili su Ticketone.

Poltrona VIP: € 80,00 inclusa prev.

Poltrona gold: € 70,00 inclusa prev.

Poltrona silver: € 55,00 inclusa prev.

Poltrona bronze: € 46,00 inclusa prev.

Domenica 28 Giugno 2026

Pratolino (FI), Musart Festival – Parco Mediceo

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico: € 65,00 inclusa prev.

Lunedì 29 Giugno 2026

Roma, Rock In Roma / Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev.

Tribuna centrale: € 70,00 + prev.

Tribuna mediana: € 60,00 + prev.

Tribuna laterale: € 50,00 + prev.

Tribuna alta: € 45,00 +prev.

Mercoledì 1° Luglio 2026

Cagliari, Fiera di Cagliari – via Armando Diaz, 221

Biglietti disponibili su Boxol.

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev.