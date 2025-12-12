Comunicati stampa
LAURA PAUSINI – nuove date per il suo “Io Canto World Tour 2026/2027”
LAURA PAUSINI: inarrestabile il successo di IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, che vede il raddoppio di altre 4 città.
L’undicesima tournée mondiale dell’arNsta arriverà in Italia ed Europa con una doppia data zero al Pala Unical di Mantova l’1 e il 2 oHobre 2026, e proseguirà con altre tre doppieHe: Torino il 17 e 18 oHobre 2026 (Inalpi Arena); Bologna il 3 e 4 novembre 2026 (Unipol Arena); Firenze il 6 e 7 novembre 2026 (Nelson Mandela Forum).
Il debuHo di questa nuova grande maratona dal vivo è previsto a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le ciHà di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America LaNna, con date in Uruguay, ArgenNna, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli StaN UniN, nelle ciHà di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.
In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzec delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.
Un calendario ricchissimo appunto, che rispecchia la caratura di un’arNsta internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, IO CANTO 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy; la versione spagnola, YO CANTO 2, conterrà brani dei più grandi autori laNni.
La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduN in tuHo il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come arNsta italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica arNsta italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica arNsta italiana ad entrare nella presNgiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 4 LaNn Grammy Awards, è stata celebrata dalla LaNn Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima arNsta in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.
Recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospeHo di Sua SanNtà Papa Leone XIV.
Ha collaborato con molN dei più grandi arNsN internazionali del nostro tempo, come Luciano Pavaroc, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles
Aznavour, Marc Anthony, Ricky MarNn, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion, e Michael Jackson.Tra le più recenN collaborazioni un’esibizione live estemporanea con Alanis MorisseHe e un brano in dueHo con Robbie Williams, primo inno ufficiale di FIFA, presentato durante la finale dei Mondiali per Club a New York, che rappresenterà anche la Coppa del Mondo 2026.
Laura Pausini si è esibita sui palchi più presNgiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.
Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assisNto ai suoi concerN dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, ArgenNna, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, StaN UniN, Russia e Australia.
IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 è organizzato e prodoHo da Friends&Partners.
I bigliec per le date di Mantova (2 oHobre 2026), Torino (18 oHobre 2026), Bologna (4 novembre 2026) e Firenze (7 novembre 2026) saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 11 dicembre 2025.
Info bigliec: www.friendsandpartners.it Info presale fanclub: www.laura4u.com
IO CANTO / YO CANTO
WORLD TOUR 2026/2027 LE DATE
SPAIN + LATAM LEG
27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA
29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ
2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI
4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA
6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA
10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA
12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA
15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA
16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA
18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1
22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA
24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI
29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA
2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX
5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA
7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY
10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO 14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO
16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER
21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER
23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE
28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER
30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE
4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM
6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG
1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL PRIMA DATA ZERO
2 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL SECONDA DATA ZERO (NUOVA DATA)
4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE
13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA 15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION
17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
18 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA (NUOVA DATA)
22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA
25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL
27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL
30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA
1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA
3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA (NUOVA DATA)
6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM (NUOVA DATA)
BRAZIL
27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
ITALIAN LEG (STADI)
2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO
3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG
28 OTTOBRE 2027 – LONDRA @ THE ROYAL ALBERT HALL
9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME