Noemi, le foto del concerto a Bari

Noemi porta il suo Nostalgia Indoor Tour al Teatro Team di Bari l’11 dicembre 2025. La cantante romana si esibisce con la formazione che la accompagna sul palco: Matteo Di Francesco, Gabriele Greco, Luciano Zanoni, Marco Rosafio, Davide Gobello e Simona. Il live si inserisce nel progetto che mescola blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche.

Il Nostalgia Indoor Tour 2025 prevede date nei teatri italiani, con Noemi che esplora emozioni profonde attraverso il suo ultimo album Nostalgia. La voce della cantante emerge in un contesto intimo, adatto alla dimensione dei teatri.

Noemi costruisce la sua carriera su una voce versatile che spazia tra generi. Partecipa a talent come X Factor e Amici, per poi affermarsi con album e singoli di successo. Oggi il suo percorso si evolve verso sonorità più personali e sperimentali.

Foto di Federica Signorile