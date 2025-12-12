Connect with us

The Zen Circus, le foto del concerto a Roma

The Zen Circus - Foto di Ludovico Pietrangeli

Gli Zen Circus portano il loro tour 2025 all’Atlantico di Roma l’11 dicembre. La band pisana, formata da Andrea Appino alla voce e chitarra, Massimiliano “Ufo” Schiavelli al basso e Karim Qqru alla batteria, presenta live il tredicesimo album Il Male, uscito il 26 settembre per Carosello Records.

Appino guida lo show fin dal primo ingresso sul palco. La formazione suona brani dal nuovo disco insieme a pezzi del repertorio passato. Il sound mescola folk-rock con elementi punk. Chitarre distorte e ritmi serrati definiscono l’energia del trio. Ogni testo rimbalza tra platea e palco in un dialogo continuo.

Scopri le foto del concerto degli Zen Circus a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

The Zen Circus - Roma - Atlantico

Foto di Ludovico Pietrangeli

