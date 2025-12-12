Gallery
The Zen Circus, le foto del concerto a Roma
Gli Zen Circus portano il loro tour 2025 all’Atlantico di Roma l’11 dicembre. La band pisana, formata da Andrea Appino alla voce e chitarra, Massimiliano “Ufo” Schiavelli al basso e Karim Qqru alla batteria, presenta live il tredicesimo album Il Male, uscito il 26 settembre per Carosello Records.
Appino guida lo show fin dal primo ingresso sul palco. La formazione suona brani dal nuovo disco insieme a pezzi del repertorio passato. Il sound mescola folk-rock con elementi punk. Chitarre distorte e ritmi serrati definiscono l’energia del trio. Ogni testo rimbalza tra platea e palco in un dialogo continuo.
Scopri le foto del concerto degli Zen Circus a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Ludovico Pietrangeli
