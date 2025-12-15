ALFA – annunciate le date del tour estivo 2026

In attesa delle date del nuovo tour nei palazzetti, previsto per la fine del 2026, Alfa è pronto a riportare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia la prossima estate.

Il 2025 è stato per lui un anno straordinario, segnatoda un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito che ha portato la sua musica oltre i confini nazionali e un tour nei palazzetti completamente sold out, testimonianza di un successo in continua crescita.

Dopo un anno ricco di successi, il giovane cantautore genovese annuncia oggi le prime date del suo tour estivo 2026: una nuova serie di concerti che si preannuncia come un’esplosione di energia, emozioni e partecipazione, e che promette di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre lo contraddistinguono.

Un appuntamento imperdibile per chi ha seguito la sua ascesa e per chi desidera vivere, ancora una volta, la magia della sua musica dal vivo.

Il tour di Alfa è prodotto da A1 Concerti, di seguito le prime date annunciate:

22 Giugno – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona

28 Giugno – Sequoie Music Park, Bologna

04 Luglio – Collisioni, Alba

11 luglio – Musart Festival, Pratolino

14 Luglio – Piazza Garibaldi, Senigallia

16 Luglio – BCT Music Festival, Benevento

17 Luglio – Fiera del Levante, Bari

23 Luglio – Villa Erba, Cernobbio

27 luglio – Moonland Festival, Sarzana

⁠31 Luglio – Velodromo Borsellino, Palermo

15 Agosto – Stadio Comunale Moretti, Cesenatico

17 Agosto – KrimiSound Festival, Cirò Marina

30 Agosto – Marea Festival, Montesilvano

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 14.00 di domani martedì 16 dicembre.