ANNALISA – le date del tour “Ma Noi Siamo Fuoco – Capito II”

Dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II – Palasport 2026”.

Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera.

Tra i momenti più significativi, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “ARENA MILANO”, il nuovo spazio innovativo nel Quartiere Santa Giulia promosso e gestito da CTS Eventim. ARENA MILANO progettata da David Chipperfield Architects e Arup unisce architettura contemporanea e tecnologia avanzata diventando un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento live del futuro.

“Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live a Mantova, Pesaro, Messina e al Palasport di Genova, la sua città, ampliando ulteriormente il suo dialogo con il pubblico e raggiungendo nuove città con uno spettacolo che si dimostra sempre più potente e visivamente ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per dare vita a un’esperienza unica.

Queste le prossime date (Organizzate da Friends & Partners). Le prevendite sono disponibili in tutti i punti di vendita abituali e online. Per info https://www.friendsandpartners.it/

23 aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP

25 aprile MANTOVA – PALAUNICAL

28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO

30 aprile TORINO – INALPI ARENA

02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM

04 maggo NAPOLI – PALAPARTENOPE

09 maggio MILANO – ARENA MILANO

12 maggio MESSINA – PALARESCIFINA

16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

Il tour prende il nome, come quello appena concluso, dall’ultimo album della cantautrice “MA IO SONO FUOCO” (Atlantic/warner Music Italy) che uscito il 10 ottobre, ha debuttato direttamente al n. 1 della classifica di vendita e ha raggiunto da poco la certificazione ORO per le vendite.

52 Platini e 15 Oro Annalisa ha segnato una serie di record in questo 2025 : è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale ed è l’artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno.

Recentemente ha vinto due Premi Siae per il brano “Sinceramente” come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”.

Il suo ultimo singolo “Esibizionista” unisce ironia pungente, disincanto scanzonato.

Se in questo brano la sua autrice mette in scena seduzione, inganno e presa di coscienza con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti, il videoclip ufficiale (https://youtu.be/EQa8ppEXixQ) e diretto da Byron Rosero ne amplifica il messaggio attraverso un immaginario potente, simbolico e dichiaratamente cinematografico.

Il brano è uscito anche in una versione remix realizzato dalla dj e producer internazionale Deborah De Luca e nella “Upside Down Version”.