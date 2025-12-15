Marracash, le foto del concerto a Roma

Marracash tiene il palco del Palazzo dello Sport di Roma il 12 dicembre 2025 per la prima delle due date del tour Marra Palazzi 25. Lo spettacolo segue l’estate negli stadi e porta nella capitale una versione rivista per i palasport. L’artista milanese struttura il live in sei capitoli legati al suo percorso personale e artistico

Lo show intreccia brani da album come Persona, Noi Loro Gli Altri e È Finita La Pace. Una band dal vivo supporta Marracash insieme a visual immersivi, proiezioni, performer e ballerini. Robot alti fino a sei metri completano l’impianto scenico.

Marracash parte dalla Dogo Gang e arriva a ridefinire il rap italiano con testi profondi e uno stile riconoscibile. Il live mette in dialogo la sua musica con quasi 300.000 persone raggiunte quest’anno. Ogni capitolo sul palco esplora aspetti come il cuore, l’anima e i nervi del suo mondo.

Scopri le foto del concerto di Marracash a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Ludovico Pietrangeli